Naïeve Caroline van der Plas (BBB) wil partijkartelkabinet VVD-D66-CDA: ‘Doe niet zo moeilijk!’

Bij WNL zei Caroline van der Plas vanmorgen dat zij wil dat er een minderheidskabinet komt van VVD, D66 en CDA. Want, stelde zij, die drie partijen kunnen probleemloos met elkaar door één deur, en het is ook nog eens beter voor het functioneren van de parlementaire democratie omdat het kabinet dan steeds weer “op zoek moet” naar meerderheden.

Wat betreft haar eigen partij liet BoerBurgerBeweging-voorvrouw Van der Plas vandaag bij Goedemorgen Nederland geen misverstand bestaan over haar eigen ambities gedurende de komende regeringsperiode. Nee, zij heeft geen behoefte om “het motorblok” aan een meerderheid te helpen, ook niet als haar dat heel lief gevraagd wordt. “Laten wij maar ervoor zorgen dat we gewoon vier jaar in de oppositie zetten en proberen de partij uit te bouwen om bij de volgende verkiezingen meer zetels te behalen,” zei ze.

Vervolgens nam hoogleraar rechtsgeleerdheid Afshin Ellian het woord. Die stelde dat het nu snel moet gebeuren dat een vierde en mogelijk zelfs een vijfde partij snel even met het motorblok praat, zodat er een meerderheidscoalitie in elkaar gezet kan worden.

“Ik vraag me af of dat moet,” zei Van der Plas daarop. “Ik ben heel erg voor een minderheidskabinet. We hoeven helemaal geen meerderheidskabinet te hebben in Nederland. Laat het kabinet maar… in een minderheidskabinet moet je harder werken om steun te krijgen uit de Tweede Kamer en heb je niet allemaal dichtgetimmerde dealtjes. Dus ik zou zeggen, ga gewoon in een minderheidskabinet en doe niet zo moeilijk.”

Want, ging de boerenactiviste/politica verder, het is wel tijd dat er een nieuw missionair kabinet komt. Het huidige kabinet is al tijden demissionair, niet alleen vanwege de verkiezingen, maar daarvoor al. Het gaat al naar zes maanden. Als de formatie over de zomer heen getild wordt kom je dus al uit op acht tot tien maanden.

Het zal wel. Blijkbaar denkt Van der Plas dat het allemaal daadwerkelijk iets uitmaakt. Dat is je reinste flauwekul, en het is tekenend voor haar naïviteit. Het partijkartel is één partij. Ze doen net alsof ze allemaal heel anders zijn, maar dat is onzin. Het is theater, voor de bühne. Als puntje bij paaltje komt zijn álle kartelpartijen het eens op de grote onderwerpen: meer EU, doorgaan met massa-immigratie, klimaatwaanzin opdringen aan de bevolking, gendergekte opleggen aan een ieder, corona-totalitarisme de wet van het land maken.

Die ‘controle’ vanuit de Kamer zal met een minderheidskabinet niet anders zijn dan nu. Inhoudelijk zal er óók geen verschil te zien zijn. Het maakt dus helemaal niet uit of er nou een minderheidskabinet zit of een meerderheidskabinet. Het beleid zal uiteindelijk precies hetzelfde zijn.

Nou ja, misschien dat het in één opzicht wat uitmaakt: een partij als de VVD denkt dat officieel regeren met GroenLinks de partij zal kosten bij de komende verkiezingen, omdat veel van hun kiezers zo onnozel zijn dat ze het kartelspel niet door hebben. Dat is de énige reden om voor een ‘minderheidskabinet’ te pleiten; dat er dan sneller een kabinet komt omdat de VVD de schijn dan kan ophouden dat D66 en GroenLinks echt heel verschillend zijn.

