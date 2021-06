Thierry Baudet sloopt lege huls Rutte in Hongaarse krant: ‘Een alleenstaande man zonder intellectuele interesses’

In een interview met de Hongaarse krant Magyar Nemzet heeft FvD-leider Thierry Baudet op hardhandige wijze de vloer aangeveegd met Hongarije-hater Mark Rutte. Onze premier, zei Baudet, is alleen maar vol op het orgel gegaan tegen de Hongaarse premier Viktor Orbán omdat hij graag een baantje wil “in Europa.” Dat is niet eens zo gek. Want buiten de politiek en macht heeft Rutte helemaal niets. Het is de politiek, of de man vereenzaamt achter de geraniums.

Het verbaasde Baudet niet, zei hij in het interview, dat Rutte onlangs losging op Hongarije. Dat doen meer West-Europese leiders de laatste tijd. Het is hard een soort van elitaire hobby aan het worden. “Ik was meer verrast dat Rutte nog verder ging” dan de andere regeringsleiders, zei Baudet, maar de actie op zich, tja, die schokte hem niet.

“Ik denk dat hij een solliciteert naar een toekomstige EU-toppositie,” legde Baudet ongetwijfeld correct uit. “Praktisch was dit zijn sollicitatiegesprek.”

Want ja, ging Baudet verder, dat is allemaal ook niet zo onlogisch. In eigen land loopt Rutte op zijn laatste benen. Ja, oké, hij zal nog een nieuw kabinet mogen vormen, maar in Den Haag is men al veel langer Rutte-moe. Dat weet de man zelf ook. Dan zitten er dus twee dingen op voor hem: uit de politiek gaan… of een “stapje omhoog,” naar de EU.

Wat dat eerste betreft, dat gaat natuurlijk never nooit niet gebeuren. Niet vrijwillig tenminste. Zoals Baudet zei tegen Magyar Nemzet, “er is niets anders in zijn leven. [Rutte is] een alleenstaande man die geen intellectuele interesse heeft.” Zij hele leven draait om “macht en politiek.” Buiten dat is er alleen maar één grote leegte. Een groot zwart gat.

Baudet heeft natuurlijk ook een mening over de Hongaarse wet die door Woke-propagandisten als Rutte en Sigrid Kaag steevast wordt gepresenteerd als “homofoob.”

“Ik heb zelf vrij liberale opvattingen over seksuele geaardheid,” aldus Baudet. Dit zal niemand die hem kent verrassen, want zo staat hij er inderdaad in – hoewel dit ongetwijfeld komt als een enorme schok voor linkse Woke-radicalen die zich hebben laten indoctrineren door linkse haatmedia. “Ik vind dat iedereen moet doen waar hij of zij blij van wordt.”

Maar natuurlijk is er wel een punt van aandacht. “Daarin moeten we het er echter volledig mee eens zijn dat kinderen niet geseksualiseerd mogen worden, het is een rode lijn,” zei de conservatief geheel logisch én in lijn met zijn conservatieve opvattingen. “Ik ben het grotendeels eens met dit doel, de bescherming van minderjarigen.”

Net als Wilders in zijn interview met dezelfde krant kreeg Baudet ook de vraag of hij bereid is om internationaal samen te gaan werken met Fidesz, de partij van Orban. Er is, zei Baudet, geen sprake van een formele relatie tussen Fidesz en FVD. Maar ja, vat de krant samen, hij steunt natuurlijk volledig het idee van een Europese renaissance gekenmerkt door de namen van Viktor Orbán, Mateusz Morawiecki en Matteo Salvini.

Als er op EU-niveau een partij zou komen, in het Europees Parlement dus, bestaande uit onder meer die partijen, zou Baudet met “honderd procent zekerheid” geïnteresseerd zijn.

Zo. Die kunnen de Woke-brigades, die Hongarije tot op het bot haten, in hun zak steken. Met de conservatieve groeten van Baudet erbij.