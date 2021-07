D66 neigt al weer naar nieuwe lockdown en vraagt steun voor spoedadvies OMT: ‘Moet Nederland op pauzeknop drukken?’

D66-Kamerlid Jan Paternotte ziet het faalbeleid van coronaminister Hugo de Jonge met lede ogen aan en vraagt steun vanuit de Tweede Kamer voor een spoedadvies van het OMT. D66 geeft daarmee het eerste zetje voor mogelijke lokale lockdowns in Nederland.

De snel oplopende besmettingen, mede te wijten aan het overduidelijke falen van het toegangsbeleid, is voor D66 al reden genoeg om lokale lockdowns te overwegen. Al spreken ze zelf liever van een “pauzeknop”.

Net E-mailprocedure aangevraagd. We vragen steun Tweede Kamer voor spoedadvies OMT over snelle oploop besmettingen en problemen met toegangstesten. Die kunnen gevolgen hebben voor reisadvies en vakanties. Moet 🇳🇱 op plekken waar nu brandhaarden ontstaan op pauzeknop drukken? — Jan Paternotte (@jpaternotte) July 6, 2021

Eigenlijk is dat best wel opmerkelijk, omdat Nederland dit keer in een situatie zit waarbij een groot deel van de burgers (met name de meest kwetsbare) is gevaccineerd. Paternotte lijkt echter liever vooral het aantal besmettingen als leidraad te willen nemen voor nieuwe maatregelen, in plaats van ziekenhuisopnamen.

Demissionair minister Hugo de Jonge neemt alle gaten en onzekerheden in zijn coronabeleid ook voor lief. Ook hij maakt zich zorgen om de snelle stijging van de besmettingscijfers, maar wacht juist af met ingrijpen omdat het zich (nog) niet vertaalt in druk op de ziekenhuizen.

Daar komt ook nog eens bij dat als het demissionaire kabinet had moeten ingrijpen, ze dat al veel eerder hadden moeten doen. De introductie en opkomst van de Delta-variant woog helaas niet op tegen het openhouden van Schiphol, en dan is dit het resultaat. Die vliegreizen moesten en zouden mogelijk blijven. Maar nu we deze variant hierheen hebben gehaald moeten de Nederlandse burgers er, wat D66 betreft, voor boeten? Kom nou toch.

In plaats van direct aan te sturen op lokale lockdowns zou D66 er beter aan doen om ervoor te zorgen dat de risicogroepen, in de buurt van coronabrandhaarden, in rap tempo alsnog worden gevaccineerd. Dan hoeven Nederlandse burgers tenminste niet gestraft te worden voor Hugo de Jonge’s faalbeleid en laat je ook zien dat je het volste vertrouwen hebt in die coronavaccins. En het mooiste van alles is nog wel dat je dat De Jonge gewoon direct kunt vragen en niet eerst een spoedadvies van het OMT hoeft af te wachten!