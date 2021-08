Windpark mogelijke oorzaak aangespoelde bruinvissen Waddeneilanden: ‘Dergelijke activiteiten kunnen nadelig effect hebben’

De laatste dagen spoelen er opvallend veel dode bruinvissen aan op de Waddeneilanden. Sinds vorige week zijn er al tientallen karkassen aangespoeld. Reden voor flink wat zorgen dus. De organisatie SOSDolfijn vreest dat onder meer de aanleg van een nieuw windpark de oorzaak is van de grote sterfte van bruinvissen. Welke dieren of insecten zijn wel veilig voor windmolens?

Het was flink schrikken de afgelopen dagen voor de bewoners op de Waddeneilanden. Ze vonden namelijk het ene na het andere karkas van een bruinvis. Op Ameland is het zelfs zo erg dat men er een dagtaak aan heeft om de karkassen weg te halen van het strand, aldus SOSDolfijn.

De organisatie, die hulpbehoevende walvissoorten helpt en redt, denkt dat onder meer de aanleg van een windpark in de regio de oorzaak kan zijn voor de massale sterfte: “Of activiteiten in de Waddenzee een oorzaak zijn van de strandingen is nog niet bekend. Momenteel wordt er noord van de Wadden een windmolenpark aangelegd en is er afgelopen week een internationale oefening van de marine gestart. Dergelijke activiteiten kunnen een nadelig effect hebben op het leven van een bruinvis.”

Windpark heeft niet alleen leven gekost van bruinvissen

Het tragische is nog wel dat dit niet iets ‘nieuws’ zou zijn. Het is al langer bekend dat de plaatsing van windmolens ernstige gevolgen heeft op milieu en natuur. Uit onderzoek van de Wageningen universiteit bleek dat windmolens veel gevaarlijker waren voor de vogelpopulatie dan gedacht. Er kwamen schrikbarende conclusies uit het rapport: “Het kan bij sommige vogelsoorten leiden tot een afname van meer dan 20 procent van de totale populatie in 10 jaar tijd.”

Helaas lijkt het er sterk op dat de recente plaatsing van het windpark ook een rol speelt in de sterfte bij Nederlandse bruinvissen. Maar hoeveel meer bewijs wil de Groene Khmer hebben opdat ze eindelijk eens stoppen met het promoten van de plaatsing van megalomane, en dus dieronvriendelijke, windturbines?