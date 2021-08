Allemaal even lachen! NPO-baas tijdens speech: ‘Onafhankelijkheid is ons grootste goed’

In haar jaarlijkse toespraak bij de opening van het nieuwe seizoen van de publieke omroep heeft NPO-baas Shula Rijxman laten weten pal te staan voor de onafhankelijkheid van de publieke omroep en haar programma’s. “Dat is ons grootste goed”, zei ze tijdens haar speech.



Met de Kaag-documentaire nog vers in het geheugen, durft NPO-baas Shula Rijxman (zelf lid van D66) met stalen gezicht te beweren dat onafhankelijkheid het grootste goed is van de publieke omroep. In haar speech verwijst ze ook naar het lopende onderzoek van het Commissariaat voor de Media (CvdM) en verzekert ze iedereen ervan dat er stappen zullen worden ondernomen “als daar uiteindelijk reden toe is”.

Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat het CvdM weinig tot geen harde conclusies zal gaan trekken, want dat deden ze in een eerder onderzoek ook niet. Ze kijken naar de richtlijnen en of de procedures zijn gevolgd en dan is het wat hun betreft wel klaar. Dat die regels ruimte laten voor het soort bagger dat de NPO met die Kaag-documentaire heeft laten zien, is dan jammer. ‘Regels zijn regels, dus geen sprake van belangenverstrengeling’, wordt dan de conclusie.

Dat de ‘onafhankelijke’ NPO verder een compleet links bolwerk is, lijkt Rijxman niet te storen. Zij maakte namelijk bekend dat het komende jaar zal worden onderzocht welke rol de publieke omroep kan gaan spelen bij maatschappelijke vraagstukken rond discriminatie, racisme en kansenongelijkheid. Want we weten allemaal dat daar de afgelopen jaren nog niet genoeg aandacht aan is besteed…

Gelukkig neemt Shula Rijxman eind dit jaar afscheid van de ‘onafhankelijke‘ NPO als voorzitter van de raad van bestuur. Zal er dan een rechtse of apolitieke opvolger komen? Natuurlijk niet. Bij de NPO zijn ze zó onafhankelijk en gebalanceerd dat er wel weer een keer een D66’er, GroenLinkser of PvdA’er op de troon mag komen te zitten. Gewoon, voor de verandering.