BBB gaat in tegen klimaatalarmisme: “Geen paniek!”

Het IPCC wil ons doen geloven dat de wereld heel binnenkort vergaat omdat wij mensen voor wat extra stikstofuitstoot zorgen. Flauwekul, natuurlijk. Dat vind niet alleen ik, dat vindt de BoerBurgerBeweging ook. Want hoewel de partij wel wát meegaat in de idee dat er iets gedaan moet worden roept BBB mensen op om rustig te blijven.

Ons wordt weer aangepraat dat wij mensen niet een zegening zijn voor de aarde, maar een vloek. Oh ja, we zouden vreselijke dingen doen wat betreft het klimaat. Het is heel erg allemaal. Het is zo erg dat gezinnen zelfs aan de oxamepam gaan omdat de media hen een klimaatdepressie aanpraten. Te ziek voor woorden, natuurlijk.

De BoerBurgerBeweging van voorvrouw Caroline van der Plas roept mensen dan ook op om rustig te blijven. “Scherp blijven mensen,” schrijft de partij op Twitter. “Geen paniek maar met gezond verstand inspelen op veranderingen in het klimaat.”

Geen paniek is inderdaad goed, maar het is wel jammer dat de partij vervolgens toch meegaat in het klimaatverhaal zelf. “Isoleer eerst alle huizen. Zet kernenergie in. Onderzoek nieuwe technieken. Ga kerosine normaal belasten. Koop bewust. En zorg dat ook mensen met een smalle beurs goed leven.”

Het goede deel aan de verklaring is dat de partij oproept om niet in paniek te raken. Goddank, en wat een verschil met de meeste andere partijen, die juist wel voor paniek gaan; en de paniek nog groter proberen te maken dan het achterlijke IPCC-rapport zelf al doet. Het moge duidelijk zijn dat BBB geen tweede GroenLinks is.

Maar het sléchte nieuws is dat de partij toch wat meegaat met het verhaal dat we wel iets moeten doen om klimaatverandering te bestrijden. Zie de “oplossingen” die BBB naar voren schuift. Kernenergie is altijd prima, maar “omdat het goed voor het klimaat is,” is niet het argument dat gebruikt moet worden. En ja, dat geldt ook voor het isoleren van woningen, etc.

We moeten helemaal niet meegaan met de klimaatwaanzin. Dat IPCC-rapport is irrelevant. We weten wat er aan de hand is, en dat is eerst en vooral dat het “klimaatverhaal” een knuppel is van moderne marxisten om de economie te hervormen op een manier zoals zij die willen.

Dat moet helemaal worden afgewezen. Hard. Volledig.