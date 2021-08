Caroline van der Plas (BBB) hekelt vacature ministerie van LNV: ‘Overal verstand van moeten hebben behálve van landbouw!’

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij is op zoek naar een medewerker. Maar wat wekt de verbazing van BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas? Uit de vacature blijkt dat kandidaten wél verstand moeten hebben van zaken als “klimaat,” maar dat ze niks hoeven te weten over landbouw en visserij. “Is dit een voorbode van een nieuw ministerie van Natuur & Klimaat?” vraagt ze zich logischerwijze hardop af.

Een Twitteraar heeft een vacature gezien voor een baan als medewerker op het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Oftewel, LNV. Maar er is hem iets aparts opgevallen. Want mogelijke kandidaten mogen blijkbaar de ballen verstand hebben van de zaken waarnaar het ministerie vernoemd is.

Advertentie LNV voor een beleidsmedewerker…. vooral die 1e zin👇👇👇👇 Je hebt bij voorkeur kennis van de domeinen en netwerken rond klimaat, natuur, biomassa en hout.

Je hebt bij voorkeur enige jaren werkervaring in een van de genoemde domeinen. — kees claassen.🙋‍♂️🏍🏍🚜🚜als alles meezit… (@CjjClaassen) August 8, 2021

“Je hebt bij voorkeur kennis van de domeinen en netwerken rond klimaat, natuur, biomassa en hout. Je hebt bij voorkeur enige jaren werkervaring in een van de genoemde domeinen,” aldus de beschrijving.

Wat?

“Nieuwe beleidsmedewerker voor ministerie van LNV, moet in de eerste eisen overal verstand van hebben, behalve van landbouw en visserij…” vat Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) deze vacature dan ook terecht samen.

En dat zet haar aan tot nadenken. Want waarom zouden juist dit vereisten zijn? “Is dit een voorbode van een nieuw ministerie van Natuur & Klimaat? Gaat landbouw terug naar Economische Zaken?” vraagt ze.

Dat zijn helemaal geen gekke gedachten, zeker als je in aanmerking neemt dat zowel D66 als hoogstwaarschijnlijk GroenLinks gaan meeregeren. Beide partijen willen de Nederlandse boer en visser kapotmaken, dit alles in de naam van “klimaat” en “natuur.”

Boeren en vissers moeten zich er maar alvast op voorbereiden: de nieuwe coalitie gaat nóg harder tegen hen strijden dan de vorige.