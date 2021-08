Wéér een voorspelling die uitkomt: ‘QR code moet nog heel lang gebruikt worden om te reizen’

De zogenaamde wappies zeiden vorig jaar dat a) er een QR-code zou komen die we nodig zouden hebben om te reizen en naar publieke evenementen te gaan. Dat was allemaal onzin, werd ons verteld. Toch gebeurde het.

Maar, zeiden de coronadictatortjes, dit was heel tijdelijk. We moesten het even doen, maar zo’n QR-code zouden we niet blijven gebruiken. Natúúrlijk niet. Haha.

Oh jawel, reageerden de ‘wappies‘ daarop. Dit zou nog heel lang doorgaan.

‘Welnee, smerige wappies! Complotdenkers! Achterlijke mongolen! Conspiracy denkers!’ was de reactie van de boven-ons-gestelden en de media.

Nou, vandaag komt BNR met het nieuws dat “Nederlanders zeker tot na de komende winter gebruik moeten maken van QR-codes om te reizen en om toegang te krijgen tot evenementen en uitgaansgelegenheden. Dat is de verwachting van verschillende virologen en epidemiologen waar BNR mee sprak. OMT-leden laten desgevraagd weten dat over de kwestie de komende weken gesproken wordt.”

Natuurlijk wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport “nog niet zeggen wanneer het systeem met QR-codes losgelaten kan worden.” Maar dit spel speelt het kabinet steeds weer. Plannetjes worden eerst naar buiten gebracht door “OMT-leden,” die daarvoor bevriende media gebruiken. Zo wordt het publiek klaargestoomd voor wat komen gaat. Als mensen dan niet massaal opstaan en beginnen te rellen volgt de officiële aankondiging een paar dagen later – of hooguit een paar wéken later.

De situatie waarin de hele wereld verkeert kan niet langer ontkend worden: overal ter wereld hebben overheden lak aan de mensenrechten; aan de rechten waarmee wij geboren zijn omdat we mens zijn. Rechten die ons toekomen omdat we ademhalen, punt. Rechten waarvoor we verder niets hoeven te doen.

Dit is in Nederland dus ook zo. Onze overheid heeft lak aan onze grondrechten, aan de vrijheden waar jij en ik recht op hebben omdat we bestaan en mens zijn. Dat zijn dus ook de rechten waar de overheid onder geen beding inbreuk op mag maken.

Maar de overheid doet tegenwoordig niet anders.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit houdt pas op als wij dat afdwingen. We krijgen onze rechten niet automatisch terug. Ja, ook in dat opzicht hadden de “wappies” gelijk. We moeten het zelf doen door de overheid terug in zijn mand te sturen; de plek waar de overheid hóórt.