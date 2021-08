Filmpje! Van der Plas (BBB) reageert op walgelijke tweet: ‘Ik gebruik mijn overleden man voor politiek? Belachelijk!’

Het is nog niet eerder voorgekomen dat BBB-leider Caroline van der Plas uit haar slof is geschoten, maar één twitteraar kreeg het toch voor elkaar. Anne-Marie de Jong insinueert dat Van der Plas politiek bedrijft over de rug van haar overleden man. Reden genoeg voor Van der Plas om De Jong daar héél duidelijk op aan te spreken!

Anne-Marie de Jong ging echt ver over de schreef toen ze deze walgelijke tweet op Twitter plaatste. Het is een reactie op de jank-column van Jean-Pierre Geelen in de Volkskrant, die een beetje loopt te mekkeren over ‘disproportionele’ media-aandacht voor FvD en de BBB.

Van der Plas reageert na een woordenwisseling met een videoboodschap gericht aan de auteur van de ronduit misselijkmakende tweet.

Ik reageer maar even via video op deze tweet hieronder. Er zijn namelijk niet genoeg tekens op Twitter om te laten weten wat ik van deze meer dan onfatsoenlijke reactie vindt. Ik wens mevrouw De Jong alle goeds toe en hoop dat ze anderen haar misselijkmakende tweets bespaart. https://t.co/UD8KOInEkd pic.twitter.com/LUIn8PVa5T — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 6, 2021

Van der Plas weet nog netjes en fatsoenlijk te reageren, terwijl niemand het haar kwalijk zou hebben genomen als de Anne-Marie zou hebben uitgekafferd. Zo’n insinuatie lijkt ook echt helemaal nergens op, en is eigenlijk niet eens een reactie waard!

Politiek is een heftig spel en wordt soms ook hard tegen hard gespeeld, maar zelfs dan zijn er grenzen. En wanneer zou Van der Plas überhaupt ‘gebruik’ hebben gemaakt van haar overleden man voor politieke doeleinden? Ze haalt het nooit ergens aan, maar begint er alleen over als haar er naar wordt gevraagd. Zelfs dan is ze spaarzaam, omdat het een pijnlijke persoonlijke kwestie is. Dat maakt zo’n gore insinuatie van De Jong ook extra bitter.

Heel erg jammer dat GroenLinks dit soort types als De Jong aantrekt, die zelf over lijken willen gaan om goedkoop te kunnen scoren tegen een partij die haaks staat op hun wereldbeeld. Maar ja, zoals Caroline van der Plas zelf al zegt op het einde van de video: “Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.” Nou, daar is helemaal niets meer aan toe te voegen!