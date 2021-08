Forum voor Democratie pakt Volt aan: ‘Mini-D66 wil dat de EU zelf oorlog kan voeren’

Laurens Dassen wil dat er een Europese krijgsmacht komt. En wel zo snel mogelijk. Forum voor Democratie denkt daar net een beetje anders over dan Volt. “Mini-D66 wil dat de EU zelf oorlog kan voeren,” reageert de partij op het waanidee van de bekende eurofiel. “Globalisten staan voor eeuwige oorlogen.”

Volt eist een Europese krijgsmacht

Volt-voorman Laurens Dassen ziet in de chaos in Afghanistan een heel goede reden om een Europees leger op te tuigen. Dat lijkt niet echt logisch, aangezien het niet om een land in Europa gaat en we ook geen oorlog voeren daar, maar Dassen zelf vindt het wel degelijk heel rationeel allemaal.

“In Afghanistan werken Europeanen langs elkaar heen — terwijl we voor de veiligheid van onze staatsburgers juist samen moeten werken,” aldus Dassen op Twitter. “We kunnen er niet meer omheen: het is tijd voor een Europese krijgsmacht.”

— Laurens Dassen (@DassenLaurens) August 24, 2021

Forum voor Democratie: Volt wil EU oorlog laten voeren

Het is natuurlijk een knettergek idee. Dat vind ik niet alleen, nee, Forum voor Democratie denkt net zo over de eurofiele eis van Volt.

“Mini-D66 wil dat de EU zelf oorlog kan voeren,” reageert FVD op Twitter. “Niet verrassend: oorlog voeren is altijd al de kern van het EU-project geweest, zo zette John Laughland voor #FVD uiteen. Globalisten staan voor eeuwige oorlogen, nationalisten voor vrede en voorspoed!”

De ware aard van de EU

Dat artikel van John Laughland kan hier gelezen worden. Het is verstandig om daar de tijd even voor te nemen, want hij veegt echt op geweldige wijze de vloer aan met de drogreden dat de EU er “voor de vrede” is. Niets is minder waar. De EU is een Machiavelliaans project dat tot stand is gekomen op buitengewoon achterbakse weinig, met leiders die voor een fait accompli gezet werden.

Sindsdien is er natuurlijk niets veranderd. De EU draait niet om vrede, maar om macht. En zoals FVD terecht opmerkt vinden eurofiele partijen als Volt dat he-le-maal geweldig.