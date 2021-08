Geert Wilders gaat los op Sharia-verdedigers van de NOS: “Wat een gestoorde idioten daar!”

PVV-leider Geert Wilders is op Twitter helemaal losgegaan op de NOS omdat de staatsomroep implementatie van de sharia uit het verdomhoekje probeert te halen. “Wat een gestoorde idioten daar bij de NOS,” schrijft Wilders. “Een beetje de sharia relativeren.”

Nu de Taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan lezen we dagelijks berichten van wangedrag van de moslimextremisten. “Collaborateurs” worden opgespoord. Mensen worden op brute wijze doodgeschoten. Lijfstraffen zijn weer ingevoerd “voor dieven.” Vrouwen worden massaal onderdrukt. Het is echt weer ronduit middeleeuws.

Dat laatste is niet zo gek, want de Taliban implementeert een strikte interpretatie van de sharia, de islamitische wet uit – inderdaad – de Middeleeuwen. Een Middeleeuwse wet is inderdaad… Middeleeuws. Een kind kan dat nog begrijpen.

Maar wat wekt de verbazing? Bij de NOS proberen ze dat met de liefde te bedekken. Want, zegt een “expert” van de staatsomroep,” eigenlijk is wat de Taliban doet helemaal niet de Sharia. Welnee! Het gaat puur om de macht. Met de Sharia heeft het niets van doen. Echt niet!

Geert Wilders vindt deze Sharia-propaganda van de extreemlinks NOS volstrekt onacceptabel. Op Twitter gaat hij dan ook helemaal los.

“Wat een gestoorde idioten daar bij de NOS,” aldus de PVV-leider. “Een beetje de Sharia relativeren. Ongelooflijk. De sharia is puur geweld, onderdrukking en rechteloosheid. 100 procent barbarisme.”

Wat een gestoorde idioten daar bij de @nos. Een beetje de #sharia relativeren. Ongelooflijk. De sharia is puur geweld, onderdrukking en rechteloosheid.

100 procent barbarisme. https://t.co/yjwzeLRryB — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 22, 2021

Enige tijd later tweette Wilders vervolgens een cartoon van een EU-bobo die heel trots met zijn arm om een Sharia-achtige figuur uit het Midden-Oosten onder een paraplu staat, terwijl de gewone Europeaan in de regen wordt achtergelaten. “De trieste waarheid,” schrijft hij daarbij:

De cartoon heeft natuurlijk niet direct betrekking op zijn tweet over de NOS, maar ze staan wel degelijk in verband met elkaar; het enige is het logische gevolg van het andere. Want als de Sharia eigenlijk hartstikke leuk en lief is, nou, dan is het ook geen enkel probleem om mensen die de Sharia willen implementeren naar hier te halen.

Zeg wat je wilt, maar Geert Wilders gelijk dat hij het Sharia-wittenwassen van de NOS aanpakt.