Geert Wilders: ‘We moeten lak hebben aan beleefdheden… Oppositioneel verzet is een burgerplicht’

PVV-leider Geert Wilders is helemaal klaar met de politiek én de rechterlijke macht in ons land. Want, stelt hij, beide zijn door en door verrot. Corrupt tot op het bot. Daarom zit er volgens Wilders maar één ding op: oppositioneel verzet. Nu.

De prominente leden van Forum voor Democratie maken nu al een tijdje duidelijk dat de politiek (en rechterlijke macht) tegenwoordig zo corrupt zijn, en zo met elkaar verweven zijn, dat ze eigenlijk één blok vormen; een blok waar het als burger heel lastig is om tegen te vechten. Daarom is het ook van belang dat er iets komt als Forumland. Of zoals ik het liever noem: Zion. Of Sion, zo je wil, op zijn Nederlands.

PVV-leider Geert Wilders lijkt nu óók te beseffen dat het zo niet meer kan; dat meegaan in de heersende narratieven niets positiefs teweeg kan brengen. Het héle huidige systeem moet afgewezen worden. Het afgebroken worden, en daarna opnieuw worden opgebouwd. Doen we dat niet, dan verliezen we alle vrijheden én de welvaart die onze ouders, grootouders en overgrootouders hebben opgebouwd.

“We moeten lak hebben aan beleefdheden,” schrijft Wilders terecht op Twitter. “Het voortbestaan van ons land zoals onze (groot)ouders het hebben opgebouwd staat op het spel. De politiek en rechterlijke macht zijn corrupt en hebben lak aan de belangen vd gewone Nederlander. Oppositioneel verzet is nu een burgerplicht.”

Them are some fighting words! Maar het klopt natuurlijk honderd procent. Als we mee blijven gaan in de narratieven van de boven-ons-gestelden, als we netjes binnen de lijntjes blijven kleuren, veranderen we niets. Daarvoor is het kartel te diep verankerd, zowel in de politiek als in de rechterlijke macht (als in de media!).

Wij – normale mensen die klaar zijn met deze postmodernistische globalistische corona-dictatuur – moeten onze krachten bundelen en sámen in verzet komen. Dát óf we moeten samen een parallelle samenleving beginnen; een samenleving waarin we gewoon weinig te makken hebben met Het Systeem en op onze eigen manier leven, als het ware in een alternatieve werkelijkheid.