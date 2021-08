Kabinet trekt ineens 100 miljoen euro uit voor betere ventilatie op scholen

Het heeft even geduurd, maar het kabinet trekt nu dan toch echt de knip om ventilatie op scholen te verbeteren. Met 100 miljoen euro extra gaan ze proberen het binnenklimaat van scholen enigszins te verbeteren, zodat het coronavirus minder kans heeft om zich te verspreiden.

Mosterd na de maaltijd

Toen aan het licht kwam dat het coronavirus zich zéér waarschijnlijk ook door de lucht kon verspreiden via aerosolen, heeft het demissionaire kabinet niets gedaan. Het RIVM bleef lange tijd ontkennen dat aerosolen een grote bron van besmetting konden zijn, en het demissionaire kabinet volgde die adviezen gewoon op.

Ergens vorig jaar werd dan toch schoorvoetend toegegeven dat aerosolen een grote rol speelden. Het duurde nog maanden voordat ook werd toegegeven dat fatsoenlijke ventilatie besmettingen zou kunnen voorkomen.

Too little, too late

Sinds die tijd is er weinig gebeurd op dat vlak qua coronabeleid, maar daar komt nu dan toch éíndelijk verandering in! Het kabinet trekt maar liefst 100 miljoen euro uit voor betere ventilatie op scholen, meldt NU.nl. En dat terwijl de vaccinatiegraad al ontzettend hoog is en men al heeft besloten dat de scholen gewoon open zullen gaan aankomend schooljaar. Het is dus echt mosterd na de maaltijd.

Schop onder de kont

En uit alles blijkt ook wel dat het demissionaire kabinet de ernst van de zaak en het belang van goede ventilatie totaal niet op waarde heeft geschat, want het geld voor de regeling was bedoeld voor het jaar 2023. Er was een voorstel vanuit GroenLinks en de PvdA voor nodig, en een Kamermeerderheid, om dat geld nu al te gebruiken voor betere ventilatie.

Dramatisch beleid

Het is toch werkelijk onvoorstelbaar hoe traag, laks en ineffectief het demissionaire kabinet de hele coronacrisis aan heeft gepakt (en dat nog steeds op dezelfde manier blijft doen). Het is bijna een kunst op zich geworden. Het spreekwoord ‘beter laat dan nooit’ gaat bij het demissionaire kabinet in ieder geval niet op.