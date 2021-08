Milieuclubs vangen bot, Formule 1 in Zandvoort mag gewoon doorgaan

De rechtbank in Noord-Holland heeft de beroepen van diverse milieuorganisaties ongegrond verklaard. Het Formule 1-evenement in Zandvoort, beter bekend als de Dutch Grand Prix, mag gewoon doorgaan.

Mobilisation for the Environment (MOB), Stichting Natuurbelang Amsterdamse waterleidingduinen en nog een aantal andere milieuorganisaties probeerden het Formule 1-evenement te dwarsbomen met een kortgeding. Daarbij beriepen ze zich op het stikstofprobleem. De rekensommen die voor de vergunning zijn gebruikt, zouden volgens de milieuorganisaties niet kloppen. De rechter ging daar echter niet in mee, hoewel hij wel begrip zei te hebben voor de stikstofproblematiek, meldt het AD.

Het begint inmiddels een beetje vervelend te worden dat milieuorganisaties voor iedere kwestie naar de rechter gaan en zo hun zin proberen door te drijven. Het gaat echt helemaal nergens over dat een Formule 1-evenement wordt beschouwd als een katalysator voor een milieuramp.

Als stikstof echt zo’n groot probleem is, richt je dan op de grootste vervuilers. Daarbij is stikstof wel een van minst grote problemen van dit moment, aangezien er veel grotere en meer vervuilende bedrijven in Nederland zitten die nog altijd worden ontzien. Het is een enorm zwaktebod van die milieuorganisaties om zich op relatief klein grut te richten. Dat klinkt meer als burgertje pesten dan echt effectief het veronderstelde klimaat- en milieuprobleem aan te willen pakken.

Hetzelfde zie je namelijk bij klimaatorganisaties en politieke partijen die klimaat hoog in het vaandel hebben staan. Boeren durven ze zonder moeite weg te pesten, terwijl ze grote industrieën ontzien en zelf om de haverklap de halve wereld overvliegen.

Dat ondermijnt niet alleen het vertrouwen in de klimaatwetenschap (voor zover daar nog vertrouwen in is), maar wekt ook de indruk dat er andere motieven spelen. Boeren lijken dat goed door te hebben, want die zien dat ze worden weggepest zodat er ruimte vrijkomt voor woningbouw. Het ‘aanvallen‘ van het Formule 1-evenement in Zandvoort lijkt dan een poging te zijn om de vermeende ernst van de stikstofproblematiek kracht bij te zetten. Gelukkig is daar nu een stokje voor gestoken.