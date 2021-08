Moreel verheven D66 en ChristenUnie willen Afghaanse asielzoekers niet terugsturen

D66 en ChristenUnie kunnen het niet verkroppen dat asielzoekers uit Afghanistan mogelijk terug worden gestuurd naar hun eigen land. In Afghanistan rukt de Taliban weer op en boekt de ene na de andere overwinning op het Afghaanse regeringsleger.

De oorlog in het land heeft totaal niets opgeleverd, sterker nog: de Taliban is sterker dan ooit. En door het oplaaiende geweld is het natuurlijk een kwestie van tijd voordat de Afghanen die nog niet zijn gevlucht, dat nu wél gaan doen.

Om die reden willen diverse landen, waaronder Nederland, dat asielzoekers gewoon terug kunnen worden gestuurd. Want als er geen paal en perk wordt gesteld aan de opvang van vluchtelingen, dan motiveert dat de Afghanen juist alleen maar meer om deze kant uit te komen.

D66 en de ChristenUnie denken echter alleen maar vanuit een moralistisch kader (zie dit NOS-artikel). Die komen niet verder dan ‘mensen zijn zielig en zielige mensen moet je helpen’. Ergens valt daar natuurlijk best wat voor te zeggen, maar er zijn grenzen. De vluchtelingen die we nu al opvangen leveren al genoeg problemen op. Daar komen de ‘gelukszoekers’ nog eens bij en inmiddels is het volstrekt onduidelijk wie nou tot welke groep behoort. Wel is duidelijk dat er heel veel zijn die écht niet teruggaan, ook al is het land van herkomst veilig.

Met die realiteit houden die moraliserende partijen kennelijk geen rekening. Laat staan wat voor signaal het geeft naar de misschien wel miljoenen Afghanen die al decennia oorlog hebben meegemaakt en nu hun kans schoon zien om een betere toekomst voor zichzelf op te bouwen. Iedereen had waarschijnlijk hetzelfde gedaan in hun situatie, maar het kan niet.

Waar het op stuk loopt qua asielbeleid in Nederland (en de rest van Europa) is dat er geen limiet is bepaald voor hoeveel asielzoekers en vluchtelingen ieder land aankan. Daar moet gewoon een harde grens worden getrokken, naast natuurlijk het feit dat we het eens voor elkaar moeten krijgen om andere landen te dwingen zich aan hun afspraken te houden.