Paniek in Amsterdam-West! Regenboogvlaggen niet meer toegestaan in gangen van studentenflat

Bewoners van de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat West in Amsterdam-West, waar brand uitbrak door in de fik gestoken regenboogvlaggen, mogen die vlaggen niet meer in de gangen ophangen. De woningcorporatie stelt dat dit voor hun eigen veiligheid is en zal ze verwijderen als zij ze toch aantreffen.

Het deug-dilemma

Woningcorporatie Duwo zit met een heus deug-dilemma. Ze willen de LHBTI+-gemeenschap wel steunen en spreken ook sympathie uit voor de regenboogvlaggen-actie die in Amsterdam-West is opgezet. Aan de andere kant zitten ze wel met bewoners die dergelijke vlaggen maar wat graag in de fik zetten.

Dus zit er niets anders op dan de symboolpolitiek zo ineffectief mogelijk te maken. Studenten mogen wel vlaggen ophangen, maar dan alleen aan de voorkant van hun huis. “Zo ziet de hele buurt de vlag ook”, voegt Duwo er via AT5 nog nerveus aan toe.

Deugend Nederland is boos

Dit schiet natuurlijk volledig in het verkeerde keelgat van deugend Nederland, want het ondermijnt de boodschap van die regenboogvlag. Het is namelijk bedoeld als symbool voor tolerantie en een signaal naar intolerante mensen dat zij zich moeten aanpassen. En het is niet echt een teken van tolerantie als je hem alleen maar op mag hangen op één plek, omdat ‘ie anders wordt verbrand.

Eigenlijk wordt door de actie van Duwo het hele probleem van de beweging achter de regenboogvlag in één keer duidelijk. De vlag wordt eigenlijk alleen maar gebruikt als virtue signalling voor mensen die al dezelfde waarden hebben.

Virtue signalling

Een tolerant persoon laat aan een ander tolerant persoon zien dat hij tolerant is, en vervolgens leven ze in de waan dat dat de norm is. Sterker nog, ze lijken zelfs te geloven dat die regenboogvlag ook andere mensen toleranter heeft gemaakt. Maar zodra de realiteit toch iets weerbarstiger blijkt, valt het hele wereldbeeld aan diggelen.

Symbool ondermijnd

De vlag is nu niet meer een krachtig en bekerend symbool van tolerantie, maar slechts een afbakening van ‘tolerant territorium’ omdat de vlag niet is afgebrand en veilig heeft kunnen blijven wapperen. Als er straks na die regenboogvlaggen-actie in Amsterdam-West ook vlaggen op straat worden afgebrand, of huizen worden beklad, dan is de schade aan het symbool nóg veel groter. Duwo durft dat risico in ieder geval niet aan en capituleert direct.