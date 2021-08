Rutte erkent ‘gat’ tussen huidige maatregelen en klimaatdoelen, maar Nederland gaat vooral naar anderen wijzen

Demissionair premier Rutte laat al een beetje doorschemeren dat Nederland wat hem betreft meer moet gaan doen om de klimaatdoelstellingen te gaan halen. Ook andere landen zullen meer moeten gaan doen, en juist dát wordt de Nederlandse inzet tijdens de klimaattop in Glasgow: andere landen op de vingers tikken.

Het is toch werkelijk niet te geloven. Nederland krijgt het nu al niet voor elkaar om de klimaatdoelen te halen, ook om praktische redenen, maar laten we vooral ánderen vertellen dat ze meer moeten gaan doen! Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) krijgt het zonder moeite haar strot uit en zegt dat het er nu om gaat ‘dat ook andere landen hun ambitie verhogen’.

De lucht van haar arrogantie is de kamer nog niet uit of ze slingert deze parel van een uitspraak er achteraan: “In eigen land doen we ons uiterste best om onze nationale klimaatdoelen ook te halen”, zegt ze via Het Parool.

Vandaar ook dat 25 windmolenparken stil zijn komen te liggen, omdat de overheid geen milieutoets heeft opgesteld. En vandaar ook dat netbeheerders aan de bel trekken, omdat er teveel elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net. Ook een kolencentrale sluiten is te moeilijk en te duur. Bossen laten kappen voor biomassa kunnen we dan wél weer goed. Net als de gaskraan dichtdraaien (oh nee toch niet) en huizen aardgasvrij maken (ook niet).

Op het gebied van klimaatdoelstellingen voert de Nederlandse overheid een zwaar beroerd beleid. Het zet geen zoden aan de dijk, kost bakken met geld en levert eigenlijk alleen maar méér problemen op.

En waar doen we het voor? Zodat een land als China ongestoord nog een paar kolencentrales kan gaan bouwen en de netto winst op mondiale CO2-uitstoot praktisch nul (of zelfs negatief) is. De enige maatregel die het wél waard is om flink geld in te stoppen, is kernenergie. Maar die CO2-neutrale optie is dan weer te duur, volgens de mensen die menen dat we alles op alles moeten zetten om deze planeet te redden…