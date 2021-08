Overheid verknalt bouw 25 windmolenparken door bureaucratie: Milieutoets ontbreekt, dus geen vergunning

De overheid heeft zichzelf flink in de voet geschoten, want de bouw van minimaal 25 windmolenparken, waar alle onderdelen en technische tekeningen al voor klaarliggen, kan momenteel niet beginnen. Na een recente uitspraak van de Raad van State blijken de initiatiefnemers een essentiële milieutoets te missen, waar de overheid niet om heeft gevraagd.

Overal in Nederland zijn plannen voor gigantische windparken. Voor die parken zijn Europese regels opgesteld, omdat ze aan een milieutoets moeten voldoen. Zo moeten bijvoorbeeld geluidsoverlast en slagschaduw mee worden genomen in de overwegingen.

Dat was allang duidelijk, maar onze eigen overheid heeft de initiatiefnemers daar niet naar gevraagd. Hierdoor hebben een aantal windmolenparken wel bouwvergunningen gekregen, maar de hoogste bestuursrechter keurde eind juni een Gronings windturbineplan af vanwege het ontbreken van een milieutoets.

Oeps! En nu kunnen zeker 25 windmolenparken niet worden gebouwd, omdat diezelfde uitspraak ook op die projecten van toepassing is. “Dit is een serieuze zaak”, reageert een woordvoerder van de brancheverenigingen van windenergiebedrijven, NWEA, tegenover Trouw.

De NWEA heeft naar de uitspraak van de Raad van State gekeken en concludeert dat het Rijk nu met een keuring en normen moet komen voor die milieutoets. De Raad van State heeft dat namelijk gezegd.

Demissionair staatssecretaris Yesilgöz (VVD, economische zaken en klimaat) schuift het echter af op gemeentes. Zij meent dat een gemeente prima zelf met een milieutoets op de proppen kan komen voor een windmolenaanvraag. Maar, als de situatie in België enige indicatie is, dan lijkt dat echt een zwaktebod te zijn.

De Belgische regering denkt zo’n drie jaar nodig te hebben om een milieutoets op orde te krijgen, dus is het nogal naïef om te denken dat een gemeente dat zomaar even voor elkaar bokst. En al zouden ze het wel doen, dan krijg je overal in het land verschillende normen, wat het draagvlak voor die windparken sowieso al niet ten goede zal gaan komen. Om over een race to the bottom nog maar te zwijgen, want de gemeente met de minst strenge normen haalt zo veel makkelijker projecten binnen.

De overheid heeft zichzelf dus behoorlijk in de voet geschoten en zichzelf onaantrekkelijk gemaakt voor nieuwe investeerders in windmolenparken. Winst voor de inwoners die geen zin hebben in een tweehonderd meter hoge zwiepende paal in de achtertuin!