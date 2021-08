Schaamteloze Hugo de Jonge zet foto online van vakantievierend gezin in Italië

CDA-prominent en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft zichzelf ongekend impopulair gemaakt door op Instagram een foto te delen van zijn gezin op vakantie in Italië. Dit terwijl hij en zijn medekabinetsleden niet anders doen dan mensen angst aanjagen over het coronavirus.

Deze man kent werkelijk geen schaamte. Kijk nou wat Hugo de Jonge op Instagram zette, terwijl hij en zijn collega’s in het psychopatische kabinet hun best doen óns bang te maken, en óns aan te praten dat we het coronavirus naar Nederland importeren als we van het leven genieten in een land dat niet “Nederland” heet.

Het zal De Jonge ongetwijfeld enigszins verbaasd hebben – de man heeft al heel lang geen contact meer met de werkelijkheid – maar de gewone Nederlander vindt het absoluut niet plezant om dit soort foto’s te zien.

Deze reactie wordt het best samengevat door Twitteraar Floor. “Na een heel jaar Nederland bang maken en vrijheden inperken gaat, midden in een pandemie, in de grootste crisis sinds WOII, de familie de Jonge gewoon op vakantie naar Italië,” schrijft zij.

“Wat een drama dit volk, wat een #prikpooier.

“Ik kan er met de pet niet bij. Echt niet.”

Na een heel jaar Nederland bang maken en vrijheden inperken gaat, midden in een pandemie, in de grootste crisis sinds WOII, de familie de Jonge gewoon op vakantie naar Italië. Wat een drama dit volk, wat een #prikpooier. Ik kan er met de pet niet bij. Echt niet. https://t.co/0HZuuX0PdR — Floor Roeper (@fuckroeper) August 11, 2021

Het is eigenlijk ongekend dat zo’n man dit op zo’n moment online zet. Áls je al naar Italië gaat, doe dat dan zonder er ruchtbaarheid aan te geven, zou je denken. Stap in de auto of in het vliegtuig, vertrekt, vermaak jezelf, maak plezier met je gezin, maar deel dat vervolgens niet met de rest van de wereld. Want de rest van de wereld zit er helemaal niet op te wachten dat jíj́ van het leven geniet terwijl je ons vertelt dat we niets kunnen en mogen omdat het nieuwe Chinese coronavirus zogenaamd vergelijkbaar is met ebola.

Je gaat bijna denken dat er iets anders aan de hand is. Dat Hugo de Jonge wíl dat we dit zien, dat hij eist dat we erkennen dat hij onze meerdere is; dat we toegeven en accepteren dat hij en zijn gezin meer kunnen, omdat zij boven-ons-gesteld zijn.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Deze man is werkelijk een schandvlek voor de Nederlandse politiek.