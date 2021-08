Theo Hiddema (FVD) fileert “propagandamachine” D66: “Koester het hartverwarmende imago van Kaag!”

Forum voor Democratie-senator Theo Hiddema vindt het bespottelijk dat de “propagandamachine” van D66 het imago van Sigrid Kaag een boost probeert te geven terwijl het vreselijk misgaat in Afghanistan. “Ga op zoek naar hoopbiedende beelden van haar evacuatie beleid vanuit Kabul,” schrijft hij cynisch. Want dat soort beelden zijn er natuurlijk niet.

De afgelopen dagen hebben we gezien dat het kabinet Rutte III er een puinzooi van heeft gemaakt in Afghanistan. Nederlanders aldaar en Afghanen die met ons werkten zijn gewoon keihard in de steek gelaten. Het is een gotspe. Een afgang van jewelste. En we moeten met grote vreze vrezen dat een aantal van die mensen het verraad van Nederland met hun leven moeten bekopen.

Wereldvreemde Sigrid Kaag juicht evacuaties door andere landen toe

Maar dat weerhoudt Sigrid Kaag er niet van om tweets te plaatsen over evacuaties van ándere landen. Want oh, schrijft ze, het is heel hartverwarmend om te zien hoe een vluchtend gezin uit Afghanistan aankomt in België. Zo leuk! Kijk dat meisje, springen en dansen! Zo ontzettend lief he?!

Hartverwarmend beeld uit België. Bescherming biedt hoop. https://t.co/Emufn1IhZa — Sigrid Kaag (@SigridKaag) August 26, 2021

Nu moet je dus begrijpen dat ze dit plaatste terwijl al lang en breed bekend was dat Néderland ernstig tekort schoot in het uitvoeren van evacuaties. Zo’n vrouw zou zich kapot moeten schamen. Maar ja, we weten al heel lang dat Kaag een schaamtegevoel heeft. Ze doet in dat opzicht niet onder voor die andere schaamteloze psychopaat, Mark Rutte.

Theo Hiddema reageert cynisch

Ook Theo Hiddema van Forum voor Democratie is helemaal klaar met de nep-blijheid, arrogantie én incompetentie van de D66-leider. Want, schrijft de strafpleiter/senator op Twitter, wordt het niet eens tijd dat de propagandamachine van D66 vergelijkbare foto’s vindt van geëvacueerde Néderlanders? Gewoon, zo dat Kaag kan laten zien dat ze zo geweldig bezig is enzo?

Laat nu de propagandamachine van D66 het hartverwarmende imago van mevrouw Kaag verder koesteren; ga op zoek naar hoopbiedende beelden van haar evacuatie beleid vanuit Kabul! — Theo Hiddema (@THiddema) August 26, 2021

“Laat nu de propagandamachine van D66 het hartverwarmende imago van mevrouw Kaag verder koesteren,” schrijft Hiddema op Twitter. Hoe? Nou, daar heeft heeft hij ook een idee voor. “Ga op zoek naar hoopbiedende beelden van haar evacuatie beleid vanuit Kabul!”

Goed idee, alleen is er één klein probleempje… die beelden zijn er niet echt. Want het kabinet heeft er zo’n puinhoop van gemaakt dat een heleboel mensen gestrand zijn, in een extreem gevaarlijke situatie.