Amerikanen evacueren gewoon door, volgens Bijleveld niet reëel dat Nederland hetzelfde doet

Ondanks de zware explosie van de zelfmoordterrorist op het vliegveld van Kaboel, gaan de Amerikanen gewoon door met het evacueren van mensen. Demissionair Defensieminister Ank Bijleveld meent dat het voor Nederland niet reëel is om voor komende dinsdag, de deadline die de Taliban oplegde, nog mensen te evacueren.

Volgens het Pentagon zijn er de afgelopen 24 uur zo’n 13.000 passagiers meegenomen op een vlucht uit Afghanistan. De Amerikanen namen 8.500 passagiers voor hun rekening, andere landen de overige 4.500, meldt de NOS.

Maar terwijl de Amerikanen zelfs met geheime operaties nog mensen weten te evacueren, trekt Nederland de handen ervan af. Prima dat we hier en daar nog wat mensen hebben kunnen redden, maar het moet natuurlijk niet te gek worden. De geheime operaties van de Amerikanen werden gedaan door vrijwilligers onder Afghanistan-veteranen en hebben daarmee zo’n 500 Afghanen in veiligheid gebracht.

Het contrast kán haast niet groter. De Amerikanen doen er alles aan, met gevaar voor eigen leven, om hun beloftes na te komen. En Nederland doet precies wat nu nog binnen één of ander risicoprofiel past en houdt het daarna gewoon voor gezien. Dan wordt de focus weer snel gelegd op militaire beperkingen of tekortkomingen bij onze bondgenoten.

Het is te hopen dat demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) hier nog lang last van gaan krijgen, want dit is echt een kolossale fout geweest. Ze hebben niet eens het lef om bij zichzelf te rade te gaan en de hand in eigen boezem te steken. Mensen worden zonder moeite aan hun lot overgelaten, alleen omdat deze dames maandenlang hebben zitten slapen.

En de mensen die de Nederlandse overheid wél heeft gered, komen ook beroerd terecht. Want ook op dat vlak heeft het demissionaire kabinet de boel weer eens zwaar verprutst. Je zou bijna denken dat het hier gaat om een soort patroon…