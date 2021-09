Filmpje! Caroline van der Plas wast Alexander Pechtold de oren: “D66 is een linkse partij!”

Het was hilarisch om te zien bij Jinek twee dagen geleden. En ja, wij hadden het gemist, dus we schrijven er nu dan maar over. Liever laat dan helemaal niet enzo. Want het is meer dan schrijvenswaardig. Wat we zagen is namelijk dat Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging op heerlijke wijze de vloer aanveegde met D66-poppetje Alexander Pechtold. Zijn partij is, zei zij, links. Punt.

Bij D66 proberen ze zichzelf steevast neer te zetten als “progressief” maar niet als “links.” Ze zijn “progressieven,” vooruitstrevende mensen. Maar links? Nee, zo zouden ze zichzelf nooit noemen. Terwijl ze natuurlijk wel knetterlinks zijn, en feitelijk maar nauwelijks te onderscheiden zijn van radicaal-linkse partijen als GroenLinks.

Caroline van der Plas versus Alexander Pechtold

Nou, bij Jinek maakte Caroline van der Plas (BBB) even heel erg duidelijk aan D66-pusher Alexander Pechtold dat ze geen geduld heeft voor dat soort politieke spelletjes. “Als je naar de verkiezingen kijkt, dan heeft de meerderheid van Nederland gewoon rechts gestemd,” aldus Van der Plas. “En we zouden een soort van links kabinet krijgen.”

“Want laten we heel eerlijk zijn meneer Pechtold,” zei ze terwijl ze de D66’er recht aankeek, “u kunt D66 wel niet noemen bij het linkse blok, maar D66 is gewoon een linkse partij.”

Op dat moment onderbrak Pechtold de BBB-leider, want dit moet Publiek Geheim zijn! “Een progressieve partij!” galmde hij.

“Het is gewoon een linkse partij en ik denk dat Mark Rutte heeft gedacht van, ‘ja, dat linkse geluid wordt me wel een beetje te gortig.’ D66, PvdA, én GroenLinks!” reageerde Van der Plas daar doodgemoedereerd op.

Kijk!

Kijk dit deel van het gesprek hier. Doen, want het is echt heel vermakelijk om te zien hoe Caroline van der Plas die vermoeiende Alexander Pechtold keihard met de werkelijkheid confronteert. En hem dus niet laat wegkomen met de altijd door D66-gebruikte talking points.

Heerlijk – vooral ook omdat het zo waar is. De media laten Pechtold en D66 steevast wegkomen met dit soort retorische trucjes, maar goddank zat er iemand aan tafel die dat niet deed. Prima.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Overigens kan Van der Plas dit natuurlijk ook veilig doen. D66 is samen met GroenLinks de grootste vijand van de boeren in ons land. Ze verliest er dus niets mee om zo hard de confrontatie aan te gaan.