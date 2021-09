Te gek voor woorden! Rabobank: huizenprijzen gaan 90.000 euro stijgen in 2 jaar tijd!

Dit is totaal gestoord. Maar de Rabobank laat vandaag weten dat de huizenprijzen de komende twee jaar gemiddeld met maar liefst 90.000 euro gaan stijgen. Dat zijn totaal geschifte bedragen; bedragen waardoor het voor nieuwkomers op de woningmarkt letterlijk onbetaalbaar wordt ooit nog een huis te bezitten.

De Rabobank stelt dat de huizenprijzen dit jaar met gemiddeld 14,4 procent gaan stijgen. Dat is geschift. Dat is echt een stijging waarvan je denkt: dit kan niet waar zijn. Maar het is waarschijnlijk wél waar, en dat komt doordat de overheid de woningmarkt totaal verstoord heeft.

Dat is al erg genoeg, natuurlijk. Maar het jaar erop stijgen de prijzen waarschijnlijk nog eens met 11,5 procent bij volgens de bank. Dit houdt in dat, aan het einde van deze periode van twee jaar, de gemiddelde huizenprijs in ons land met maar liefst 90.000 euro is toegenomen.

Volgens de Rabobank vallen deze inschattingen hoger uit dan voorspellingen die de bank eerder maakte omdat a) “het coronaherstel sneller gaat” (voor wie dan?), en b) de werkloosheid (officieel!) en de rente laag blijven. Oh ja, daar komt dan punt c) nog eens bij: de prijzen zijn dit jaar sneller gestegen dan verwacht.

Woningtekort

Goh. Hoe komt dat toch he? Zou het er misschien iets mee te maken hebben dat er een chronisch tekort is op de woningmarkt? Denk je dat dit er iets mee te maken zou kunnen hebben? Of is dat in het socialistische heilsparadijs waar we blijkbaar in leven een waarheid die niet uitgesproken mag worden – laat staan opgeschreven?

Want in elke andere markt geldt: schaarste drijft de prijzen op. Laten we meloenen nemen. Als er in de zomer veel minder meloenen zijn dan normaal kost een gemiddelde meloen meer. Waarom? Omdat de vraag hetzelfde is. De vraag is hetzelfde, maar het aanbod is lager. De prijs wordt daardoor hoger.

Nou moet je je eens voorstellen dat het op de woningmarkt zo is dat de vraag jaar na jaar niet hetzelfde blijft, maar groter wordt. Er komen er namelijk steeds meer mensen bij in Nederland. En meer mensen betekent: de eis voor meer huizen.

You’ll own nothing

Weet je wat nou zo gek is? Dit gebrek aan koopwoningen past heel goed binnen de grotere gedachte van de Great Reset. Want die Grote Reset behelst ondermeer het ziekelijke idee dat “you’ll own nothing, and you’ll be happy.” Je zult niets bezitten. Niet eens je huis. Maar jongen, wat zul je gelúkkig zijn zeg!

Wij van DDS strijden tegen de Great Reset. Steun ons daarin. Alleen samen kunnen we deze onmenselijke agenda tegenhouden – en vrijheid én welvaart voor iedereen behouden. En ja, de huizenprijzen horen daar ook bij.