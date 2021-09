Klap in gezicht voor minister Grapperhaus, dit is hoe ‘geplaceerd evenement’ Dutch Grand Prix eruitziet

Hoewel minister Grapperhaus er alle vertrouwen in zei te hebben dat er bij het ‘geplaceerd’ evenement , de Dutch Grand Prix in Zandvoort, gehandhaafd zou worden, is de realiteit toch wat weerbarstiger. Op Twitter circuleert beeldmateriaal dat erop wijst dat het er héél anders aan toegaat.

De Dutch Grand Prix heeft de gemoederen hoog doen oplopen in de dagen sinds de aankondiging van het ‘geplaceerde’ evenement. Festivalorganisatoren zijn (terecht) boos dat zij niets mogen organiseren, maar dat het Formule 1-evenement in Zandvoort wél door mag gaan.

We konden met z’n allen namelijk aan onze klompen aanvoelen dat bijna iedereen maling zou hebben aan de maatregelen tijdens de Grand Prix en dat het stempeltje ‘geplaceerd evenement’ een farce zou zijn. Dat is nu ook wel gebleken:

Voor de ministerraad van vanochtend zei minister Grapperhaus (Justitie) over het geplaceerd evenement, de Grand Prix, dat “de plannen erop duiden dat men het zeer strak gaan aansturen”. Nou, zie daar het resultaat.

Dit is natuurlijk olie op het vuur voor de mensen die het in stand houden van de huidige maatregelen toch al hekelen. De enige manier waarop je dit niet kon zien aankomen, is als je puur en alleen kijkt naar regels, procedures en de rest van de papieren werkelijkheid.

En geef ze eens ongelijk? Want de kans dat dit een ‘superspread-event‘ gaat worden is ook ontzettend klein. De meeste mensen zijn gevaccineerd en het enige wat de Grand Prix-bezoekers hoeven te doen is even uitkijken met wie ze de komende twee weken in contact komen. Voetbalstadions, waar onderzoek is gedaan door de GGD, hebben laten zien dat er nog nauwelijks besmettingen voortkomen uit dit soort geplaceerde evenementen.

Er is dus weinig aan de hand en het gaat de komende weken waarschijnlijk ook wel meevallen met het aantal zware ziektegevallen dat zo’n evenement met zich meebrengt. Dit soort evenementen doorprikken juist het angstbeeld dat types als De Jonge zo graag blijven propageren. Een absolute overwinning.