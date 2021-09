Mark Rutte doet oproep aan CU, PvdA en GL: ‘We moeten er gezamenlijk uit komen’

Demissionair premier Mark Rutte heeft een oproep gedaan aan “het brede politieke midden” om de begroting te steunen. Volgens de VVD-leider moeten de partijen er gezamenlijk uit komen. GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie zijn niet meer betrokken bij de formatie maar Rutte doet nu wel een beroep op ze.

Gisteren op Prinsjesdag werd de nieuwe begroting gepresenteerd, maar om deze financiële plannen uit te werken heeft de demissionair premier wel een meerderheid in de Kamers nodig. Vandaar dat hij een beroep doet op, wat hij noemt, het brede politieke midden, dat meldt NU.nl.

De verhoudingen tussen de VVD, CDA, D66, PvdA, GL en de CU zijn volgens Rutte goed: “Iedereen voelt de noodzaak om er snel uit te komen.”. Maar is dit wel zo? Uitgerekend de ChristenUnie heeft D66 goed voor het blok weten te zetten door de motie van afkeuring tegen Sigrid Kaag te steunen. De CU was allesbehalve blij toen ze hoorde dat Kaag hen uitsloot van regeringsdeelname. Meestemmen met de motie was hun manier van politieke revanche.

Het lijkt er sterk op dat Rutte “het brede politieke midden” vlak voor de Algemene Beschouwingen voor het blok wil zetten. Hij wil ze nu al een gedeelde verantwoordelijkheid geven. Wat politiek gezien een slimme zet is, want als de partijen nu terugkrabbelen kan Rutte, opnieuw, zeggen dat een partij zoals GroenLinks geen verantwoordelijkheid durft te nemen.

Ook lijkt het alsof Rutte hiermee voorsorteert op de komst van een minderheidskabinet. Mocht Rutte nu inderdaad steun krijgen van de PvdA, GroenLinks en de CU dan laat het zien dat een minderheidskabinet geen slecht idee is voor de toekomst.

Wel is het zo dat Rutte het ‘Linkse blok’ – wat bestaat uit een schamele 17 zetels – de status geeft van een machtig politieke fractie. Terwijl het in de realiteit een blok is bestaande uit twee partijen die niet al te populair zijn in Nederland.