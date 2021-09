Mark Rutte weigert commentaar op ‘aanval’ van Sigrid Kaag: ‘energie moet richting totstandkoming kabinet’

VVD-leider Mark Rutte weigert commentaar te geven op de uithaal van D66-leider Sigrid Kaag aan zijn adres. Hij wil ‘al zijn energie richten op de totstandkoming van een kabinet’.

Mark Rutte houdt zich zoals altijd afzijdig en zegt niets over de ‘aanval’ van Sigrid Kaag. Nergens kan een uitspraak over worden gedaan en hij doet liever alsof hij andere prioriteiten heeft.

“Elk uur dat ik besteed aan commentaar kan ik niet steken in het bevorderen van een kabinet”, zei hij tegen Geert Wilders (PVV) volgens het AD. Het zou echter fijn zijn als de rest van Nederland daar ook eens wat van begint te merken. Het feit dat er nog steeds geen nieuw kabinet is, ligt namelijk niet alleen aan Sigrid Kaag.

Hij heeft net zo goed iedereens tijd verspild door te doen alsof het mogelijk zou zijn dat GroenLinks en de PvdA met zijn partij in een kabinet terecht zouden komen. Dat was natuurlijk sowieso niet wenselijk, maar die hele schijnbeweging van de VVD en het CDA had net zo goed niet plaats kunnen vinden. En omdat D66 vanaf het begin al aan had gegeven niet met de ChristenUnie samen te willen werken, was het duidelijk dat er niet veel opties meer over waren.

Rutte, die het zelf ook een ‘slechte zaak’ noemt dat het formatieproces totaal niet is opgeschoten, zegt nu dat een minderheidskabinet ook tot de opties behoort. Dit doet hij natuurlijk altijd: zelf het probleem benoemen, alsof hij ook slechts toeschouwer is. ‘Goh, ja, rot allemaal hè?’ terwijl hij hier zelf medeverantwoordelijk voor is.

Je kunt er nu wel vanuit gaan dat een minderheidskabinet ook niets op gaat leveren, omdat verschillende partijen dan hoge eisen zullen gaan stellen. Op ieder punt met telkens andere partijen om tafel moeten, dat schiet niet op. De kans dat er dan steeds ergens een impasse wordt bereikt is veel te groot, waardoor het hele spektakel uitstel van executie zal blijken. Uiteindelijk zouden er dan alsnog opnieuw verkiezingen moeten komen en zegt Rutte dat hij het ook vervelend vindt, maar wel zijn best heeft gedaan.