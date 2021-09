Pieter Omtzigt over “sobere” Troonrede: ‘Slachtoffers zijn vaker genoemd, compensatie moet worden waargemaakt’

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft gereageerd op de Troonrede. Volgens de politicus was er terecht aandacht voor de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen en toeslagenschandaal. Echter moet het niet blijven bij aandacht, het wordt dat deze mensen gecompenseerd worden. Er worden vaker mooie beloftes gedaan, aldus Omtzigt, tijd om die nu om te zetten in daden.

Pieter Omtzigt vond de Troonrede van gisteren maar sober, maar volgens de politicus was dat terecht. Er was opnieuw aandacht voor de slachtoffers van Groningen en de toeslagenaffaire, maar het moet eens tijd worden dat deze aandacht wordt omgezet in compensatie.

Zoals gewoonlijk legt Omtzigt de vinger op de zere plek. Al jaren belooft de overheid beterschap, gedupeerde groepen die platgewalst zijn door de Staat kunnen compensatie verwachten. Maar hoe lang moeten deze groepen die mooie beloftes nog aanhoren? In Groningen wachten sommige mensen al bijna zeven jaar op compensatie. Ook bij het helpen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire wil het nog altijd niet vlotten, problemen en vertragingen stapelen zich daar nu al op.

In de troonrede miste ik, net als in de formatie documenten, de nieuwe bestuurscultuur. Wat heeft de regering geleerd van deze schandalen? Hoe denkt zij de relatie met de burger, die ernstig geschonden is, te herstellen? (2) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) September 21, 2021

Troonrede was exemplarisch voorbeeld Haagse werkwijze

Terecht stelt Omtzigt dat er één cruciaal ding miste in de Troonrede: de reflectie op de oude bestuurscultuur. Er werd niet gerept over wat de regering de afgelopen jaren fout heeft gedaan. Er werd niet gesproken over wat de overheid gaat doen om het vertrouwen – die op dit moment op een dieptepunt zit – te herstellen.

Zoals gewoonlijk stond de Troonrede vol met wollige taal maar bleven de echte pijnpunten onbenoemd. 2021 zou het jaar worden van bestuurlijke vernieuwing, met onder meer ‘nieuw leiderschap’, maar er gaat simpelweg weinig veranderen. De Troonrede bevestigde, opnieuw, dat de Haagse elite niet van plan is om te vernieuwen.

Vandaag staan de Algemene Politieke Beschouwingen op het programma; een uitgelezen kans voor kritische oppositieleden zoals Omtzigt om het demissionaire kabinet stevig aan de tand te voelen.