Tweede Kamer dwingt slechts 375 miljoen euro af voor lagere energiebelasting: ‘Druppel op gloeiende plaat’

Vannacht is in de Tweede Kamer besloten om in totaal 375 miljoen euro uit te trekken voor een lagere energiebelasting voor consumenten. Dat weegt echter lang niet op tegen de stijgende energieprijzen die de komende jaren worden verwacht. “Niet veel meer dan symbolisch, een druppel op een gloeiende plaat”, zegt Tomas Bleker, energiespecialist van prijsvergelijker Pricewise.

In de Tweede Kamer beginnen ze ook eindelijk door te krijgen dat er een behoorlijke schaduwkant zit aan de opmars van groene en ‘duurzame’ manieren om energie op te wekken. Door het sluiten van kolencentrales en het dichtdraaien van de gaskraan wordt het energie-aanbod minder, terwijl de vraag juist toeneemt. Dan kan het niet anders dan dat de prijzen stijgen.

Bovenop die prijsstijging komt nog de energiebelasting van de overheid, die óók mee stijgt. Hierdoor krijgen huishoudens, die nu al krap zitten, het volgend jaar nóg moeilijker. Uit een rapport van onderzoeksinstelling TNO blijkt dat het om zo’n 550.000 huishoudens gaat. Er moest dus snel iets gebeuren, waardoor de Tweede Kamer met een pietluttige korting op de energiebelasting aan komt zetten. Volgens Tomas Bleker is die 375 miljoen euro ‘korting’ echt verwaarloosbaar, meldt RTL Nieuws.

Het lijkt erop dat de overheid zichzelf behoorlijk in de voet heeft geschoten. De energiebelasting nog verder verlagen kost ze zelf teveel geld, waardoor ze ergens anders op zullen moeten bezuinigen. De andere optie is flinke bedragen neertellen voor het isoleren van woningen, waardoor de overheid zichzelf nóg dieper in de schulden werkt (of weer moet bezuinigen op iets anders).

Zelfs als ze één van beide opties fatsoenlijk uit zouden voeren, dan doet zich het volgende probleem al weer voor: de toenemende vraag naar energie. Ook wanneer mensen door betere isolatie minder energie zouden gaan verbruiken, zullen ze op den duur alsnog meer moeten gaan betalen voor die energie. Burgers zullen dus alsnog worden geconfronteerd met fikse lasten (hogere belastingen of hogere prijzen voor energie), hoe je het ook wendt of keert. En dat allemaal omdat we zo nodig de hele wereld moeten redden van klimaatverandering.