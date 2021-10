Barack Obama tijdens verkiezingsbijeenkomst: ‘Republikeinen bedreiging voor de democratie’

Oud-president Barack Obama was aanwezig bij een verkiezingsbijeenkomst voor de gouverneursverkiezing van de Amerikaanse staat Virginia. Hij riep de Democratische achterban op om massaal naar de stembus te komen om een winst van de Republikeinse kandidaat te voorkomen. De Republikein zou namelijk een gevaar voor de democratie zijn.

Over een week vindt er een gouverneursverkiezing plaats in Virginia, alle ogen zijn gericht op deze verkiezingen aangezien dit geldt als goede test voor de Congresverkiezingen over een jaar. Een goede uitslag zou betekenen dat Amerikanen wel tevreden zijn over de huidige Democratische president Joe Biden.

Het AD meldt dat Obama fel uithaalde naar de Republikeinen. De Republikeinse gouverneurskandidaat zou volgens de Democraat een bedreiging vormen voor de democratie. Amerikanen staan voor een kantelpunt, zoals zo vaak beweerd wordt door de Dems, de komende tijd. De Republikeinen vertegenwoordigen een cynische kant:

“een gemene politiek van verdeeldheid, conflict en cynisme. Maar het goede nieuws is dat er nog een weg is, waarbij we samen grote problemen oplossen en onze samenleving wederopbouwen om steeds meer mensen een beter leven te geven.”

Het is opmerkelijk dat Obama al zo vroegtijdig van stal wordt gehaald om zich uit te spreken voor een verkiezing. Aan het begin van de Trump-era hield Obama zich redelijk stil, pas rond de herverkiezingen begon hij een offensief voor Biden. Nu probeert hij opnieuw een verkiezingszege naar zijn partij toe te trekken.

Het eerste jaar van Joe Biden is alles behalve positief te noemen, binnen de Democraten rommelt het. De hard-linkse tak van de partij had veel meer veranderingen verwacht, maar Biden kan tot nu toe nog een enkele verkiezingsbelofte waarmaken. Daarom is het niet heel verrassend dat de grote Democratische held Obama weer op het toneel verschijnt om de Democraten wat extra stemmen te laten winnen. Ze kunnen die extra stemmen binnenkort goed gebruiken.