Caroline van der Plas is he-le-maal klaar met PvdD en D66: ‘Ze lijken wel koekoek geworden hier’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas heeft schoon genoeg van de PvdD en D66. “Ze lijken wel koekoek geworden hier soms,” schrijft ze op Twitter. Lijken, Caroline? Nee, zijn.

Caroline van der Plas is er helemaal klaar mee dat linkse boerenhaters haar en haar partij voortdurend de wet proberen voor te schrijven. Boeren moeten dit accepteren, ze moeten dát maar toelaten. Als ze iets terugzeggen zijn ze vreselijk egoïstische mensen. En de BBB-partij moet al helemaal netjes achter in de zaal van de Tweede Kamer blijven zitten. Oogjes toe, snaveltjes dicht.

Nou, maakt Van der Plas duidelijk, daar doet ze niet aan mee. Want op Twitter pakt ze de twee grootste boerenhaters van allemaal – de Partij voor de Dieren en D66 – even goed aan.

“Nou. De ene partij (PvdD) wil dat de politiek gaat bepalen wat boeren moeten telen op hun EIGEN land,” schrijft ze over de groene dierencommunisten. “De andere partij probeert te bepalen wat ik wel en niet mag zeggen in een debat (D66).”

“Ze lijken wel koekoek geworden hier soms, denk ik dan,” concludeert ze.

Oorlog

Het kabinet Rutte III voert op verschrikkelijke wijze oorlog tegen onze boeren. Maar erger dan de gestoorde boerenhaters van D66 en de PvdD worden ze niet gemaakt. Zelfs GroenLinks is niet zó ontzettend intolerant ten opzichte van de mensen die voor ons voedsel zorgen als deze twee extremisten. En dat wil wat zeggen. Want bij GroenLinks zijn ze óók ronduit stalinistisch op dit vlak.

Maar wat D66 en de PvdD doen is ongekend – en dat geldt ook voor de manier waarop. Het is niet alleen dat ze boeren het zo lastig mogelijk willen maken. Nee. Ze gaan veel verder. Ze háten boeren echt. Dat blijkt uit álles. Uit hun hele houding, en zelfs uit de manier waarop ze BBB behandelen.

Prima dat Van der Plas de PvdD en D66 daarom even aanpakt. Laat ze maar even merken dat de boeren van Nederland niet meer over zich heen laten lopen.