DDS Podcast: “Niet gevaccineerd, niet welkom”

In de podcast van vandaag reageert DDS-hoofdredacteur Michael van der Galien op het nieuws dat een café in Maastricht een walgelijk bordje had opgehangen. Op dat bord stond dat je als je niet-gevaccineerd bent, je ook niet welkom bent. Dit gebeurde bij café Frapé aan het Bat.

Als gevolg van dat walgelijke plakkaat heeft het café behoorlijk wat kritiek te verduren gekregen. Ook zijn er bedreigingen binnengekomen. In de DDS-podcast reageert Michael op de kritiek én de dreigementen, en op het belachelijke, lasterlijke, beledigende plakkaat van het café.

Ook is er aandacht voor Thierry Baudet die geweigerd werd in een restaurant, Caroline van der Plas die Hugo de Jonge aanpakt, ministers Blok en Knapen die niet terug willen komen in het kabinet Rutte IV, en ook nog eens voor de laatste ontwikkelingen in Afghanistan waar de Taliban full nazi gaan.

Maar het grote nieuws van de dag is dus: niet-gevaccineerd niet welkom.

* Overigens had ik het in de podcast over “niet-gevaccineerden niet welkom” maar het is dus “niet gevaccineerd niet welkom.” Dat komt natuurlijk op hetzelfde neer, maar toch.