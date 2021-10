Caroline van der Plas haalt uit naar Hugo de Jonge: ‘Moet zijn webcareteam eens de maatschappij in sturen!’

Caroline van der Plas vindt het onbestaanbaar dat Hugo de Jonge heel blij twittert dat het écht niet zo kan zijn dat de Coronapas voor verdeeldheid zorgt in de samenleving. Misschien, stelt ze, moet hij zijn “zijn webcareteam even de maatschappij in sturen.” Dan horen ze nog eens van échte mensen wat die ervan vinden.

De meest kwaadaardige minister van Nederland – ik heb het natuurlijk over zorgminister Hugo de Jonge – laat weten op Twitter dat het onzin is dat de Apartheidspas “tot tweedeling” leidt in de maatschappij. “Het tegendeel is waar,” schrijft Lucifer Jr. “‘Discriminatie’? Is het ook ‘discriminatie’ dat je niet zonder rijbewijs de weg op mag? Natuurlijk niet, het indammen van risico’s voor de volksgezondheid is gewoon ons werk.”

#Coronatoegangsbewijzen leiden tot tweedeling? Het tegendeel is waar. ‘Discriminatie’? Is het ook ‘discriminatie’ dat je niet zonder rijbewijs de weg op mag? Natuurlijk niet, het indammen van risico’s voor de volksgezondheid is gewoon ons werk.

👉https://t.co/8AJlbtsPwt pic.twitter.com/JWbqVNvi3u — Hugo de Jonge (@hugodejonge) September 30, 2021

Van der Plas reageert

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas heeft hier het perfecte antwoord op. Want, beseft zij, zoiets kun je alleen uit je vingers krijgen als je het contact met de samenleving totaal verloren bent. En ja, dan bedoel ik ook echt totaal. Gezonde mensen worden geweigerd omdat ze geen QR-code kunnen of willen laten zien. Omdat ze in hun grondrechten geloven. In de ménsenrechten.

En hoewel er inderdaad een grote groep is die dat prima vindt, moet je werkelijk blínd zijn om niet te zien dat heel veel anderen zich achtergesteld voelen. Trouwens, die dat niet alleen voelen, maar die dat ook zijn. Thierry Baudet kan er onderhand over meepraten.

Hugo moet zijn webcareteam mss ff de maatschappij in sturen. Dan hoor je nog eens wat. #MetJeGeenTweedeling https://t.co/6gB1jrxZjT — Caroline van der Plas (@lientje1967) September 30, 2021

Natuurlijk weet Hugo de Jonge ook dat hij (of zijn webcareteam) onzin verkondigt. Het interesseert hem alleen geen biet. Deze man is bezig om Nederland te veranderen in een medische dictatuur, in een Apartheidsstaat op medische basis. En dat doet hij met alle plezier.