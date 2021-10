Economische impact van Green Deal zeer negatief voor Europese Unie: ‘Slechter voedsel, hogere prijzen en meer import’

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit & Research (WUR) hebben een doorberekening gemaakt van de plannen van de Europese Unie, de zogenaamde ‘Green Deal’ van Eurocommissaris Frans Timmermans. En de conclusies zijn niet mals!

Mocht de Green Deal van de Europese Unie door worden gezet, dan schieten we onszelf echt flink in de voet. Volgens de onderzoekers is het meest waarschijnlijke scenario dat de landbouwproductie tussen de 10 en 20 procent zal dalen. De voedselkwaliteit zal omlaag gaan en de hectareopbrengst wordt minder.

Voor de consument komt dat er in de praktijk op neer dat men meer zal gaan moeten betalen voor minder voedsel van mindere kwaliteit. Dat wil natuurlijk niemand, dus zal er veel meer moeten worden geïmporteerd. Dat betekent óók hogere prijzen voor de consument, terwijl het juist slecht is voor het klimaat. Er moet dan namelijk veel meer getransporteerd worden.

Op macro-economische schaal betekent de Green Deal ook een klap voor de Europese Unie, aangezien men veel minder kan exporteren, terwijl de import toeneemt. Het volume van de invoer kan zelfs verdubbelen, zeggen de onderzoekers volgens De Telegraaf.

Klimaat- en duurzaamheidsbeleid klinkt allemaal heel leuk, totdat je geconfronteerd wordt met het resultaat. Op de energiemarkt beginnen we dat nu te zien met de stijgende gasprijzen en de druk op het elektriciteitsnet. Als de Green Deal realiteit wordt merken we het ook in de supermarkt.

Er is totaal niet nagedacht over de effecten, want alle klimaatwinst die de Europese Unie behaalt wordt totaal tenietgedaan door landen als China. En wanneer we onszelf in economische zin compleet de grond in hebben geboord, kijkt de rest van de wereld wel uit voor idealistische klimaatplannen die in eigen land worden geopperd. Daarmee gaat ook de voorbeeldfunctie die GroenLinksers en D66’ers met dergelijk beleid pretenderen te verwerven, verloren.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Toch willen ze het maar niet inzien. Mooie woorden zijn nog altijd belangrijker dan de keiharde realiteit, die ze uiteindelijk toch inhaalt.