EenVandaag stookt vuurtje lekker op: ‘Meeste mensen zijn klaar met vaccin-weigeraars’

72 procent van de gevaccineerden vindt dat het kabinet over moet gaan tot specifieke coronamaatregelen voor ‘vaccin-weigeraars’, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. De intolerantie van gevaccineerden jegens ongevaccineerden druipt er vanaf!

Nu het demissionaire kabinet nieuwe maatregelen overweegt, moet er natuurlijk eerst even gepeild worden waar draagvlak voor is. Als we EenVandaag mogen geloven dan vindt de meerderheid het helemaal prima als er specifiek maatregelen komen voor ‘vaccin-weigeraars’.

Zo roepen mensen dat ongevaccineerden de vrijheid van anderen beperken. U weet wel, de groep die beschermd is tegen het virus. Maar met ‘vrijheid van anderen’ bedoelt men ook het ontnemen van ziekenhuisopnames en behandelingen. Net zoals een roker, iemand met obesitas en iemand die een risicovolle sport beoefent dat mogelijk doen.

In beide gevallen is het juist het demissionaire kabinet die de vrijheden van gevaccineerden én ongevaccineerden ontneemt. Door de zorg nog altijd niet op te willen schalen dreigt men nu de hele maatschappij opnieuw plat te leggen, zogenaamd om de zorg niet te willen overbelasten. Dat is de prijs die de overheid mensen laat betalen voor het niet maken van de geheel vrijblijvende ‘juiste’ keuze.

Afgaande op de vragen uit het onderzoek van EenVandaag zou de overheid met grote steun van de bevolking behoorlijk ingrijpende maatregelen kunnen nemen, ook specifiek tegen vaccin-weigeraars. Er is steun voor een dringender thuiswerkadvies, een strengere controle op de coronapas en het herinvoeren van de 1,5 meter-regel. De meest schrikbarende: “Zes op de tien gevaccineerden (60 procent) zouden ook voorstander zijn van het zogeheten 2G-systeem. Daarin hebben mensen alleen recht op een coronapas als ze gevaccineerd of hersteld zijn van corona”, meldt EenVandaag.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het lijkt erop dat gevaccineerden vooral problemen hebben met een gevoel dat zij onevenredig hard zullen worden getroffen door de aankomende maatregelen, en daarbij de ongevaccineerden als zondebok aanwijzen. Maar het is toch echt het demissionaire kabinet dat telkens de verkeerde beslissingen neemt en te laat ingrijpt.