Gáán we weer! Kabinet vervroegt persconferentie en trommelt OMT op voor eerder advies over nieuwe coronamaatregelen

Het demissionaire kabinet komt met een herhaling van zetten. Het aantal coronapatiënten loopt ineens hard op, dus komt men op dat moment pas in actie. Het OMT is door het kabinet gevraagd om eerder advies te geven over mogelijke coronamaatregelen en de geplande persconferentie wordt naar voren gehaald, naar 2 november.

Zoals verwacht krijgen ongevaccineerden weer de schuld van het falende coronabeleid. Dat blijkt wel uit het volgende citaat:

“De Jonge vindt dat “de epidemie in toenemende mate een epidemie is geworden van niet-gevaccineerde mensen die ook elkaar onderling het meest besmetten”. Deze personen zouden volgens de bewindspersoon “zelf het grootste risico lopen op besmetting, zelf het grootste risico zijn op een besmetting van anderen, zelf het grootste risico lopen op ziekenhuisopname”. De minister vindt dat dit extra maatregelen rechtvaardigt”, meldt NU.nl.

Heel Nederland kan weer in spanning afwachten hoe het demissionaire kabinet opnieuw met draconische maatregelen aan komt zetten, die voor een verdere tweedeling in de maatschappij gaan zorgen. De Jonge sluit namelijk niet uit dat wetgeving aangepast zal moeten worden als er nieuwe maatregelen zullen worden aangekondigd.

Na de persconferentie van het demissionaire kabinet en de (her)introductie van coronamaatregelen zal de druk op niet-gevaccineerden toenemen om alsnog de ‘juiste keuze’ te maken. En als er wetgeving moet worden aangepast, dan kun je er donder op zeggen dat dit heel veel mensen flink zal gaan benadelen.

Het wijst er in ieder geval op dat dit demissionaire kabinet totaal geen voortschrijdend inzicht heeft en lak heeft aan de fysieke en mentale gezondheid van de burger. Er valt namelijk geen maatregel te bedenken die in dit stadium van de coronacrisis nog effectief is én niet nadelig is voor het welzijn van de burger.

Het demissionaire kabinet dat tijdens de persconferentie een terugkeer van de oude coronamaatregelen aankondigt, zorgt voor spanning in de maatschappij. Een introductie van nieuwe maatregelen doet dat ook. De effectiviteit van beide valt nauwelijks aan te tonen, terwijl de schade steeds beter in beeld komt. En naar logica of tegenargumenten wordt allang niet meer geluisterd, want de spreadsheetbestuurders zijn helemaal opgegaan in hun eigen papieren werkelijkheid.