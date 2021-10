Haha! Bewindspersonen zeggen over deze formatie vol overtuiging: ‘Dit kabinet wordt écht anders’

Demissionaire ministers van de VVD en D66 springen in de bres voor de aanstaande coalitie. Want waar iedereen in deze formatie een voortzetting van praktisch hetzelfde kabinet ziet, zien zij toch echt wat anders. Volgens minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wordt het “helemaal niet dezelfde club”.

Wat betreft de formatie van het nieuwe kabinet ziet heel Nederland het verkeerd en zitten we er allemaal naast. Want we moeten dit niet zien als dezelfde partijen, met dezelfde bestuurscultuur, en eigenlijk gewoon een voortzetting van hetzelfde kabinet als van voor de verkiezingen. Er komen namelijk andere poppetjes op andere plaatsen te staan en de verhoudingen tussen partijen liggen nu héél anders.

Naast demissionair minister Ollongren zegt bijvoorbeeld ook VVD-minister Dekker (Rechtsbescherming) dat er geen sprake is van doorgaan op de oude voet. “Er komt een nieuw kabinet, met een nieuw programma en ook met nieuwe mensen waarschijnlijk”, meldt de NOS.

Zouden ze het zelf echt geloven? Rutte heeft nog steeds de touwtjes in handen en heeft zelfs tijdens de formatie laten zien dat zijn wensen doorslaggevend zijn. D66 heeft op alle fronten verloren en zal zich moeten schikken naar de wensen van de rest. Anders klapt uiteindelijk het kabinet alsnog, wat leidt tot enorm gezichtsverlies. D66 is namelijk de partij die er (onterecht of niet) op wordt aangekeken dat de formatie zo lang heeft geduurd.

Tel dat op bij het feit dat alle partijen die nu deel gaan nemen aan de nieuwe coalitie op zetelverlies staan en dan snap je waarom de invloed van alle partijen een stuk kleiner is dan ze willen doen voorkomen. De VVD is namelijk de enige partij die de klap met redelijke zekerheid zal overleven (en misschien de ChristenUnie).

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dus nee, reken er maar niet op dat er grote veranderingen zullen plaatsvinden. De woorden en vergezichten zullen wel mooier worden, maar in de praktijk blijft alles gewoon bij hetzelfde.