LOL! D66 Amsterdam gaat woningcrisis ‘oplossen’ door in te zetten op duur middensegment

Lijsttrekker van D66 Amsterdam, Reinier van Dantzig, meent een oplossing te hebben gevonden voor de woningcrisis. Hij wil flink in gaan zetten op de bouw van woningen voor het middensegment. En de helft van de sociale huurwoningen die vrijkomen kunnen worden toebedeeld aan statushouders, ex-criminelen en ex-patiënten.

Als D66 na de volgende gemeenteraadsverkiezingen aan de macht komt in Amsterdam dan wordt het feest. Als je geld hebt of statushouder bent, tenminste. De partij van Van Dantzig is namelijk van plan om de rijkere burgers voor te trekken, zodat statushouders ook woningen kunnen krijgen.

D66 Amsterdam wil de woningcrisis op gaan lossen door 9.000 woningen per jaar bij te gaan bouwen. Iets minder dan 3.000 daarvan moeten onder ‘sociale nieuwbouw’ vallen. 40 procent van die 9.000 nieuwe woningen (3.600) is bedoeld voor het middensegment. De helft (1.800) is bedoeld voor mensen met een bruto inkomen tot 70.000 euro. Die andere helft voor mensen met een nóg hoger inkomen. De overige 30 procent van de nieuwbouw is bedoeld voor het hogere segment, de topinkomens. De hele opsomming aan onderverdelingen en uitzonderingen van het plan is op Nul20 te lezen.

Wie arm is en in Amsterdam wil wonen, die heeft pech, tenzij je statushouder bent of een stempel van “medisch-sociale urgentie” hebt kunnen bemachtigen. En om het rijkere segment nog een extraatje mee te geven, gaat D66 er ook voor zorgen dat woningisolatie topprioriteit krijgt.

Bij D66 zijn ze in de veronderstelling dat de onderklasse in Amsterdam vanzelf wel door zal stromen naar duurdere woningen (die alsmaar duurder worden). Gewoon even een baan krijgen, jezelf opwerken, goed onderhandelen over je loon, driemaal nadenken over iedere uitgave en je goed geïsoleerde huur- of koopwoning staat al voor je klaar! Wel even wachten tot de huidige bewoners de hoge lasten zat zijn, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Hartstikke leuk, die politiek van gelijke kansen voor iedereen (met geld)!