Organisatie Gouden Kalveren reageert op kritiek over mannelijke winnaars: ‘De stemmer heeft gekozen voor degene met de beste prestatie’

Het was natuurlijk wachten op verzuurde reacties als de eerste ‘genderneutrale’ Gouden Kalveren zouden worden gewonnen door mannen. De organisatie heeft meteen gereageerd op de verontwaardigde kritiek dat de prijzen voor acteurs enkel naar mannen gingen. “De stemmer heeft gesproken. We vertrouwen erop dat de stemmer gekozen heeft voor diegene die de beste vakprestatie heeft geleverd”.

Een maand geleden werd aangekondigd dat de prijsuitreiking voor de Gouden Kalveren vanaf heden genderneutraal zouden zijn. De organisatie wilde meegaan met de tijdgeest. Toen kon men al verwachten dat er flink wat ‘ophef’ zou ontstaan als er te veel mannelijke winnaars zouden zijn. En ja, bij de eerste de beste genderneutrale editie zijn er meteen verscheidene mensen woest op deze mannelijke overwinning.

“De Kalveren zijn gender neutraal en van de weeromstuit heeft geen enkele vrouw of gender neutrale acteur een acteer prijs gewonnen”, aldus een pisnijdige Katja Herbers.

Gelukkig heeft de organisatie direct gereageerd op de ophef tegenover RTV Utrecht. De organisatie kan er niks aan doen dat er alleen maar mannen hebben gewonnen. De winst door de mannen is toe te schrijven aan de stemmers zelf.

Maarja doorgeslagen woke-drammers als Herbers zullen zo’n antwoord natuurlijk niet accepteren. Het lijkt eerder op dat de critici zo vol zitten met mannenhaat dat ze niet meer normaal naar zo’n prijsuitreiking kunnen kijken.

Dit is wel wat je krijgt als je toegeeft aan de woke-gekte: het is nooit genoeg voor deze drammers. Zelfs als je meegaat in hun redenatie en ze ruimte geeft en dingen laat aanpassen zal de gekte nooit stoppen. Alles is oneerlijk en iedereen, behalve de boze blanke man, is onderdrukt. Maar gisteren én vandaag hebben we kunnen genieten van enkele zure reacties. Want wat een sneeuwvlokjes zijn het ook.