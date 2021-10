Peiling De Hond: jongeren klaar met draaikonten D66, ouderen verlaten massaal CDA

In zijn nieuwe peiling geeft Maurice de Hond een inzichtje in de schommelingen van afgelopen maanden. Dit weekend geeft De Hond ons een inkijkje in de verschuivingen gekeken naar diverse categorieën, van opleidingsniveau tot leeftijd. Wat opvalt? D66 verliest vooral veel steun onder jongeren en CDA juist onder veel 65-plussers. Van origine doelgroepen die enorm belangrijk zijn voor beide partijen.

Het CDA is een half jaar na de afgelopen verkiezingen twee derde van zetels kwijt in de peiling van Maurice de Hond. D66 levert zeven zetels in en is niet langer meer de tweede partij van Nederland. De grote verkiezingswinst is als sneeuw voor de zon verdwenen. De PVV is weer de tweede partij van Nederland en de grootste virtuele groeier is de BoerBurgerBeweging. Maar waar komen deze nieuwe zetels vandaan? Of welke groepen verlaten juist een partij? De Hond geeft ons een inkijkje:

Kijken we naar verschuivingen wat betreft leeftijd dan valt direct op dat D66 veel jonge kiezers heeft verloren. Dit terwijl de partij toch wel bekend staat als ‘jongerenpartij’ of ‘studentenpartij’. Toch lijken veel progressieve jongeren helemaal klaar te zijn met D66 – wat niet gek is na al die valse beloftes en vieze spelletjes gedurende de formatie.

CDA verliest ook een aanzienlijk deel van hun trouwe mandaat. 12 procent verlies bij de 65+-stemmers. Van dit verlies lijkt vrijwel iedere partij in de Tweede Kamer te profiteren. De jonge partij BoerBurgerBeweging wint aan terrein in iedere leeftijdsgroep, wat nogal een knappe prestatie is. Het laat ook zien dat de partij interessant is voor kiezers over de hele breedte.

Kijkend naar de verschuivingen op basis van geslacht zien we ook een opmerkelijke statistiek: percentueel gezien zijn meer vrouwen dan mannen teleurgesteld in D66. Bij het CDA liggen de verhoudingen aardig gelijk en ook BBB laat zien bij beide sekse populair te zijn.

D66 lijkt onder de klassieke stemmersgroepen flink aan populariteit in te leveren. Op deze manier laat ‘premier Kaag’ nog wel even op zich wachten.