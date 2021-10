Raad van State tikt Hugo de Jonge op de vingers: moet WOB-verzoek snel inwilligen anders volgt er een dwangsom

Coronaminister Hugo de Jonge moet vóór 30 november een besluit nemen over drie WOB-verzoeken van Nieuwsuur, doet hij dit niet dan moet hij een dwangsom betalen. Dat is het oordeel van de Raad van State in een hoger beroepszaak nota bene aangespannen door De Jonge zelf. De nimmer transparante stuntelaar moet nu wel snel openheid van zaken geven anders loopt hij het risico om een dwangsom te moeten betalen.

Gedurende de hele coronacrisis doet het ministerie van Volksgezondheid enorm moeilijk over het tijdig, of überhaupt, inwilligen van WOB-verzoeken. Hugo de Jonge is als minister al eerder door de Raad van State op het matje geroepen vanwege zijn ‘alternatieve werkwijze’. De CDA’er gaf aan dat het bijzondere tijden zijn en dat dit dus om een ‘andere aanpak’ vraagt. De RvS deelde deze mening niet.

Toen gaf het ministerie van De Jonge nog aan voorlopig gewoon door te gaan met deze alternatieve werkwijze, ondanks de uitspraak van de RvS. Waarop Nieuwsuur de minister voor de rechter daagde. De rechter stelde Nieuwsuur in het gelijk, waarop de minister in hoger beroep ging. Zojuist bericht het medium dat zij in dit hoger beroep opnieuw in het gelijk is gesteld.

De Raad van State stelt dat de media een controlerende rol hebben en dat zij niet gehinderd mogen worden in deze taak: “onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de coronapandemie voor burgers en ondernemingen tot ingrijpende maatregelen en hevige maatschappelijke discussies heeft geleid. De media moeten hun taak als ‘public watchdog’ goed kunnen vervullen”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De laatste maanden heeft de RvS het kabinet meermaals op de vingers getikt. De nieuwe bestuurscultuur is in Den Haag nog nergens te bespeuren, maar gelukkig laat de RvS zien niet alle fratsen van de Haagse bestuurders te pikken. Juist in een tijd waarin het wantrouwen jegens de overheid groeit is het van belang dat er openheid en transparantie is. De werkwijze van het ministerie van Volksgezondheid bevorderde alles behalve het vertrouwen. Gelukkig heeft de rechter er nu, hopelijk, een punt achter gezet.