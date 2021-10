Weer een handhaver die coronapas hekelt: hoofd handhaving Oldambt legt functie neer vanwege coronamaatregelen

De teamleider van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) in de gemeente Oldambt heeft haar functie neergelegd, omdat zij zich niet meer kan vinden in de huidige coronamaatregelen, specifiek de coronapas, en de handhaving daarop.

Er is opnieuw een handhaver die kennelijk gewetensbezwaren heeft omtrent het handhaven van de coronamaatregelen, specifiek het controleren van horecazaken op het gebruik van de coronapas.

De gemeente Oldambt houdt zich buiten de discussie en wil geen uitspraken doen over waarom de teamleider VTH de functie neer heeft gelegd. ‘Wij willen het bericht niet bevestigen of ontkennen’, zegt de gemeente tegen RTV Noord.

Qua beeldvorming begint het er steeds slechter uit te zien voor het demissionaire kabinet en het overheidsbeleid van de coronamaatregelen. Langzaam maar zeker durven mensen van de handhaving aan te geven dat ze het niet eens zijn met het beleid en dat de coronapas ze zelfs veel te ver gaat.

Nu zijn het nog slechts enkelingen die zich uitspreken (of zelfs hun baan opzeggen), maar dat moet toch door het demissionaire kabinet als een signaal worden gezien dat er iets grondig mankeert aan het huidige beleid? Het is niet effectief en de onvrede bij zowel de horeca als de mensen die toe moeten zien op het naleven van de maatregelen neemt alleen maar toe. Dat valt op den duur niet meer vol te houden, vooral als nog meer handhavers en ambtenaren zich hiertegen uitspreken. En waar er één schaap over de dam is…

Het valt ook haast niet meer uit te leggen dat er nog steeds door handhaving en ondernemers gecontroleerd moet worden op die coronapas, gezien het aantal besmettingen laag blijft en de vaccinatiegraad behoorlijk hoog is. Diverse horecazaken werken ook al met een plastic polsbandje en bereiken daarmee hetzelfde effect dat wordt beoogd met de coronapas, maar zonder dat de overheid wellicht mee kan kijken. Natuurlijk is het systeem nog steeds bezwaarlijk, maar het maakt het voor boa’s en horecazaken in ieder geval een stuk makkelijker om de boel te controleren, als het demissionaire kabinet deze idiote maatregel dan toch perse in stand wil blijven houden.