Woke ‘energiefeministe’ pleit voor discriminatie, wil hogere compensatie energienota voor vrouwen

Mariëlle Feenstra van de Universiteit Twente is onderzoeker Genderrechtvaardig energiebeleid en tevens directeur van 75inQ, een expertisecentrum rond diversiteit in de energietransitie (ja, echt). Zij is zó Woke dat ze meent door middel van discriminatie vrouwen te moeten helpen. Vrouwen zouden namelijk recht moeten hebben op een hogere compensatie voor de energienota dan mannen…



De Woke-gekte is inmiddels zo ver gevorderd dat er op de Universiteit Twente een heuse ‘energyfeminist’ rondloopt, die ongelijkheid op een obscuur terrein als energieverbruik meent te moeten bestrijden. Vrouwen worden ook in Nederland nog steeds mishandeld en onderdrukt, maar nee ‘energiefeminisme’ is waar haar prioriteit is komen te liggen…

Het demissionaire kabinet heeft besloten om de energiebelasting voor iedereen tijdelijk te verlagen, om zo de hogere energiekosten enigszins te compenseren. Maar voor Feenstra is dat niet genoeg, want ongelijkheid. “Vrouwen verdienen minder, leven langer dan mannen en dus ook langer dan mannen in armoede. Vooral alleenwonende oudere vrouwen en alleenstaande moeders met thuiswonende kinderen worstelen om de woning warm te houden”, aldus Feenstra tegenover het AD.

Met diezelfde redenering zou het ook alleen maar goed zijn als vrouwen méér belasting betalen dan mannen, aangezien mannen minder lang profiteren van alle voorzieningen die daarvan betaald worden. Maar daar zullen we haar waarschijnlijk niet over horen. Woke mensen willen namelijk altijd discriminatie van de meerderheid ten behoeve van de (vermeende) achtergestelde minderheid, vrouwen in dit geval.

Dit soort types zijn precies het probleem waar een steeds groter deel van Nederland zich aan begint te storen. Figuren die spijkers op laag water zoeken, doen alsof het een taboedoorbrekend issue is en vervolgens klagen dat niemand ze serieus neemt. En iemand zo Woke als haar is er heilig van overtuigd dat discriminatie op basis van geslacht bevorderlijk is voor vrouwen. Dat het toevallig ook een verdienmodel is voor haar, dat is een leuke bijkomstigheid en moet je verder niets achter zoeken.

Bij dit soort Woke lui is het ook altijd hetzelfde verhaal. Neem een minderheid en kijk hoe die niet volledig hetzelfde is/heeft/krijgt als de meerderheid. Dat wordt dan als ‘ongelijkheid’ bestempeld en is dus een ‘probleem’. Verklarende factoren kun je achterwege laten, die heb je al. Dat komt namelijk altijd neer op: patriarchale samenleving, koloniaal verleden, racisme, xenofobie, homofobie, ‘wit privilege’, onderdrukking, algehele ongelijkheid of een combinatie van dergelijke termen. De uitkomst is ook altijd hetzelfde: de meerderheid moet zich aanpassen aan een minderheid, wat in de praktijk neerkomt op discriminatie.

En de enige reden dat ze een podium en middelen krijgen om deze bagger over de samenleving uit te storten, is omdat mensen met macht en invloed denken dat ze de samenleving hier een dienst mee bewijzen. Scholen, universiteiten, gemeenten, politieke partijen en zelfs bedrijven doen hier maar wat graag aan mee. Het is om kotsmisselijk van te worden.