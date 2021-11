Coalitiepartijen vormen Kamermeerderheid en gaan wetsvoorstel 2G-beleid doordrukken: ‘Er is geen tijd te verliezen!’

De gehele oppositie was het erover eens dat men meer tijd nodig heeft om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over het wetsvoorstel waarmee een 2G-beleid kan worden ingevoerd, maar toch is er een Kamermeerderheid. Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie doen namelijk precies wat het demissionaire kabinet wil en halen de behandeling van het wetsvoorstel naar voren, waardoor er te weinig tijd is om fatsoenlijk kritiek te kunnen leveren of met verbetervoorstellen te kunnen komen.



Het hele gebeuren is om cynisch van te worden. Het lijkt haast wel alsof het demissionaire kabinet opzettelijk zo lang mogelijk heeft gewacht met het nemen van coronamaatregelen, zodat men nu in de Tweede Kamer het excuus kan gebruiken dat de situatie nijpend is. Als de besmettingscijfers niet zo ontzettend hoog waren, dan was er natuurlijk ook minder snel een Kamermeerderheid voor het discriminerende 2G-beleid dat ze zo graag willen invoeren.

De oppositie krijgt nu dus nauwelijks de gelegenheid om het wetsvoorstel goed te kunnen behandelen en vraagtekens te plaatsen bij bepaalde elementen van het voorstel. Die mogen straks even snel wat puntjes van kritiek uiten en dan stemt de volledige coalitie gewoon voor het wetsvoorstel zoals het vooraf is geschreven. De ChristenUnie, die zelf ook voor een snelle behandeling is, stribbelt op dit moment nog wat tegen, meldt de Volkskrant. Maar de druk is inmiddels flink opgevoerd dus die zullen waarschijnlijk gewoon meedoen. Het argument is dan één of ander excuus over ‘morele verantwoordelijkheid’ of ‘verplichting naar de medemens’, omdat we door het demissionaire kabinet nu op ‘code zwart’ afstevenen.

Dan nog is het maar de vraag of het allemaal zoden aan de dijk gaat zetten. Het 2G-beleid is erop gericht om coronapassen in te kunnen voeren op de werkvloer en in het hoger onderwijs. Dat is, hoe kwalijk ook, geen garantie voor snel minder besmettingen. Ook zou het voor wat extra vaccinaties zorgen, omdat je anders praktisch niets meer kan in de samenleving, maar ook dat duurt iets van twee maanden voor het effect zichtbaar is.

De coalitie lijkt het demissionaire kabinet dus ruim baan te geven om een beleid in te gaan voeren dat had kúnnen werken, als men er op tijd bij was geweest. Dat is niet het geval, dus krijgen we nu de slechtst mogelijke uitkomst: ‘code zwart’ in de zorg, vaccinatiedrang, massale uitsluiting en sociale onrust. Terwijl die maatschappelijke tornado raast moeten we met z’n allen afwachten of alle maatregelen voldoende effect gaan hebben. En met een beetje pech krijgt de burger ook nog opnieuw de schuld van het totale faalbeleid.