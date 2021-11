De Jonge kondigde vol trots start boostercampagne aan, Tweede Kamer heeft er geen goed woord voor over

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zei vanmiddag in de Eerste Kamer vol trots dat boostercampagne op stoom komt. Hij verwacht dat eind deze week 700.000 injecties gezet kunnen zijn. Het RIVM zei dat er vandaag niet meer dan 82.000 boosters zijn gezet en de Tweede Kamer gelooft de mooie woorden van De Jonge niet. Er is nog niet eens een plan om op grote schaal te kunnen boosteren.

Nederland bungelt onderaan het lijstje van landen die zijn begonnen met de boostercampagne. Hugo de Jonge valt dus, wederom, compleet door de mand. We zetten nauwelijks injecties en hebben ook de mankracht niet paraat om dat snel te regelen. GGD’s denken al na over het inzetten van studenten en militairen, een idee dat ze bij de eerste vaccinatiecampagne (net zo’n fiasco) ook hebben overwogen.

Met dit onvoorstelbare geklungel met de boostercampagne haalt Hugo de Jonge zich de woede op de hals van de Tweede Kamer. PVV, D66, SP, PvdA, allemaal hebben ze wel een punt van (enorme) kritiek op het handelen van de demissionaire minister, meldt de NOS. PVV-leider Geert Wilders vat het nog het beste samen: “Iedere keer zet hij Nederland voor schut. Hij komt pas in actie als iedereen erop aandringt. Ouderen zitten te springen om die prik, maar ze krijgen hem niet.”

En het is ook werkelijk ongelofelijk hoe De Jonge deze hele crisis aanpakt. Als je zó heilig overtuigd bent van het idee dat vaccineren ons de coronacrisis uit gaat helpen, dan zet je toch alles op alles om juist dát goed te regelen? Dan ben je namelijk in de overtuiging dat je honderden, misschien wel duizenden, mensenlevens kan redden. En dan gaat het hier ook nog eens om iets wat hij al eerder heeft moeten regelen. Hoe moeilijk kan het dan nog zijn? Maar kennelijk zijn zelfs de dingen waar hij zelf écht achter staat te moeilijk om tijdig en fatsoenlijk voor elkaar te krijgen.