Femke Halsema komt met belachelijk idee: Na klappen voor zorgpersoneel nu duimpje opsteken voor politie

De Nederlandse politie kreeg het afgelopen weekend zwaar te verduren. Overal braken rellen uit en de politie voelde zich zelfs genoodzaakt om met scherp te schieten. Er gaat dus iets héél erg mis in dit land. En wat doet de burgemeester van Amsterdam? Die komt met een slappe steunbetuiging en een oproep tot solidariteit. Femke Halsema vraagt of we allemaal even ons duimpje op willen steken naar de agent, of misschien zelfs een praatje maken!

Net als je denkt dat het in dit land niet treuriger kan worden, dan komt Femke Halsema wel met een idee waarmee het tegendeel wordt bewezen. Symboolpolitiek van de laagste soort. Het klappen voor het zorgpersoneel werd al snel een bron van cynisme en een duim opsteken voor een agent gaat waarschijnlijk hetzelfde lot tegemoet.

De Dagelijkse Standaard

Natuurlijk verdienen agenten (en andere hulpverleners) alle waardering. Die hebben het gedurende de hele coronacrisis al niet makkelijk en na afgelopen weekend is er wel een nieuw dieptepunt bereikt. Maar Halsema is wel zo’n beetje de laatste persoon in heel Nederland die anderen mag gaan oproepen om hun steun te betuigen voor de agent. Ze was er zelf immers medeverantwoordelijk voor dat haar eigen agenten onder een vergrootglas kwamen te liggen. Er moesten observeerders mee op patrouille om te kijken of agenten zich niet racistisch zouden gedragen. Regelrecht wantrouwen jegens haar eigen politiekorps, maar nu krijgen ze allemaal een duimpje omhoog. Hou toch op.

Nu moeten ze van Femke Halsema allemaal een duimpje krijgen en een prettig gesprek tijdens hun werk, maar zodra de situatie weer redelijk normaal is geworden dan zijn ze weer de pineut. Er komt echt nog wel een Black Lives Matter-demonstratie of een woonprotest waar extreemlinks weer gaat janken over politiegeweld. En dan is Halsema weer één van de mensen die de betrouwbaarheid en het optreden van de politie in twijfel trekt.