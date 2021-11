Haagse afdeling DENK: ‘Bestuursleden wekenlang afgeluisterd en gechanteerd door Tweede Kamerfractie’

Het is (toch) weer hommeles bij DENK! Na de capriolen van vorig jaar leek het weer even goed te gaan met de partij, maar niets is minder waar. DENK Den Haag stuurt een persverklaring de wereld in waarin zij beweren dat hun bestuursleden wekenlang zijn afgeluisterd en gechanteerd door het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie.

Na de fratsen van vorig jaar leek het eindelijk goed te gaan bij DENK. Kuzu werd gechanteerd en in verlegenheid gebracht. Die relschopper van een Öztürk werd eruit geknikkerd en Azarkan nam het roer over, na eerst te zijn vertrokken. Kuzu kwam uiteindelijk ook weer terug en daarna leken ze het redelijk op de rit te hebben gekregen. Tot nu.

Als we de aantijgingen van hun lokale afdeling in Den Haag mogen geloven, is er weinig veranderd. Zij beschuldigen het landelijke partijbestuur en de Tweede Kamerfractie van DENK ervan dat ze wekenlang werden afgeluisterd en met belastend gefabriceerd materiaal worden gechanteerd.

Het lijkt erop dat een medewerker van de Tweede Kamerfractie gesprekken heeft opgenomen en door heeft gespeeld aan Farid Azarkan. Die liet de opnames weer horen aan het landelijk bestuur van DENK, waarop zij de lokale bestuursleden confronteerden met de uitspraken en eisten dat zij zich niet langer zouden kandideren voor raadslid of een andere functie binnen DENK.

Volgens de Haagse afdeling beschikt de Tweede Kamerfractie over “professionele afluisterapparatuur” en hebben ze ook de kennis en vaardigheden om fragmenten te knippen en te plakken, waardoor uitspraken uit de context zouden zijn gehaald of compleet zouden zijn gefabriceerd. En het hele verhaal wordt alleen maar aannemelijker omdat zij beweren dat het landelijk bestuur weigert om onafhankelijk onderzoek te doen naar deze aantijgingen.

Het doel van het landelijk bestuur en de Tweede Kamerfractie is, zo zegt de Haagse afdeling van DENK, kunnen bepalen wie er straks op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komen te staan. Lees hier het hele bericht:

