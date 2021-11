Kabinet heeft meerdere corona-overleggen gepland voor eventuele nieuwe persconferentie en extra coronamaatregelen

Het demissionaire kabinet besluit de komende dagen of er vrijdag opnieuw een een persconferentie komt en dus of er extra coronamaatregelen zullen worden genomen. Eerst even kijken of Nederlanders wel voldoende hun gedrag hebben aangepast!

Toen het kabinet opnieuw coronamaatregelen aankondigde tijdens de afgelopen persconferentie, was dat vooral om opnieuw een urgentiebesef bij de burger te kweken. ‘Het coronavirus is nog steeds een probleem en we moeten niet doen alsof het al bijna voorbij is’, was de boodschap van het demissionaire kabinet.

Niets laat zo goed zien dat het om een urgente kwestie gaat als dagenlang vergaderen voordat er een beslissing wordt genomen. En dat is precies wat dit kabinet nu doet. Vandaag ging het ‘kernteam’ vergaderen. Morgen is er even niets. Woensdagochtend komen demissionair ministers Grapperhaus (Justitie), De Jonge (Zorg) en demissionair premier Rutte bijeen.

Woensdagmiddag gaat het Outbreak Management Team (OMT) vergaderen over een uit te brengen advies. En donderdag komt iedereen samen om te luisteren naar een nieuwe presentatie van Jaap van Dissel van het RIVM. Ook vergaderen de burgemeesters dan digitaal met Grapperhaus. Dán pas zal er worden besloten of er vrijdagavond een persconferentie zal worden gehouden en of er nieuwe maatregelen zullen worden genomen, meldt Het Parool.

De coronacijfers stijgen nog steeds en er kan nu echt nog niet worden bepaald of de genomen maatregelen effect hebben. Reken er dus maar op dat er wel degelijk extra maatregelen zullen volgen. De vergaderingen zullen echt niet gaan over hoe goed het allemaal wel niet gaat. Die zullen eerder gaan over welke maatregelen er nu nog kunnen worden genomen. Welke op voldoende draagvlak kunnen rekenen. En hoe eventuele impopulaire maatregelen zó gecommuniceerd kunnen worden dat het in ieder geval lijkt alsof er draagvlak voor is. Maar bovenal moet de verantwoordelijkheid vooral niet bij het demissionaire kabinet komen te liggen.

Daar is men dan een week mee bezig, genaamd om een urgente crisis het hoofd te bieden. Het is toch werkelijk haast niet te filmen…