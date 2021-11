Thierry Baudet ontmaskert coronawanbeleid van het kabinet: ‘De maatregelen hebben niet gewerkt!’

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer ging FVD-leider Thierry Baudet direct in debat met CDA-coronawoordvoerder Joba van den Berg. Ik weet het, die mevrouw kent helemaal niemand, maar goed, ze moet op dit gebied echt het woord doen voor haar partijtje. Zoals je verwacht veegde Baudet op heerlijke wijze de vloer aan met het CDA-poppetje, waarbij hij haar doodleuk met feiten confronteerde; feiten waarvan ze of niet op de hoogte was, of die ze niet wíl weten.

Het was heel bijzonder om te zien: Joba van den Berg van het CDA stond op het podiumpje van de Tweede Kamer om daar de visie van haar partij uiteen te zetten… alleen bleek tijdens een klein debat met Thierry Baudet dat ze de ballen verstand heeft van het hele coronagebeuren. Want Baudet confronteerde haar gewoon met enkele feiten; feiten over het sterftecijfer van corona, bijvoorbeeld, en Van den Berg wist niet waar ze het moest zoeken. Ze probeerde zich nog te redden, maar ging uiteindelijk af als een gieter.



De twee begonnen hun debat over het mortaliteitscijfer van corona. Dat is toch nogal vrij laag, moest ze toegeven. “Als ik het goed heb ligt dat ergens in tienden van procenten,” aldus Van den Berg. “Dat klopt. Weet u ook wat de mortaliteit van influenza is, de griep?”

Nou, zei Van den Berg weer, in 2018 waren er iets van 9.000 griepdoden te betreuren in ons land. Maar met “corona hebben we natuurlijk al veel meer doden gezien…” en dat was dan volgens haar ook nog met “alle maatregelen.”

Alleen vertelde ze de waarheid natuurlijk niet over de cijfers. En jammer genoeg voor haar had Baudet zijn cijfers wél op orde.

“In een zwaar griepseizoen van 2017 had je ongeveer 9.000 doden,” aldus de FVD’er. “En we hebben nu twee coronaseizoenen gehad, en we hebben ongeveer 18.000 doden. Dus dat is hetzelfde aantal.”

Oeps. Ja. Daar had Van den Hoeheetze nog niet zo over nagedacht, natuurlijk. Want zij staat daar alleen maar om de talking points van het kabinet te herhalen, niet om haar eigen hersenen te gebruiken om tot éígen conclusies te komen.

Vervolgens beweerde Van den Nogwattes dat dit inderdaad vergelijkbaar is, maar… als die maatregelen niet genomen waren, waren die cijfers natuurlijk vele malen hoger geweest! We hebben mondkapjes op. De vrijheden van mensen zijn verschrikkelijk beperkt. En ga zo maar door.

Jaja, leuk bedacht. Maar alweer had Baudet een antwoord paraat. Want zoals hij heel goed weet werken al die verschrikkelijke maatregelen totaal niet. “Die maatregelen hebben geen effect op de mortaliteit,” aldus Baudet. Daarbij verwees hij simpelweg naar de mortaliteitscijfers van landen waarin wel strenge maatregelen gelden, en naar landen waarin dat niet het geval is. Zweden, bijvoorbeeld. En ook naar Amerikaanse staten waar er wel en geen coronafascisme is. Steeds blijkt weer: of overheden nu uit hun dak gaan met belachelijke maatregelen of niet, het mortaliteitscijfer is en blijft ongeveer hetzelfde.

“Het bizarre is dus dat al die maatregelen, al die lockdownmaatregelen, geen enkel effect gehad hebben op de besmettingen. Sterker nog,” zei Baudet, de kans is groot dat ze ons immuunsysteem juist verzwakt hebben en daardoor voor meer in plaats van mínder problemen gezorgd hebben.

Prima uitgelegd. En Van den Jeweetwel? Die stond uiteindelijk met haar bek vol tanden.