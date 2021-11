Kabinet heeft zichzelf klemgezet: wil geen moeilijke beslissingen over hardere lockdown nemen en liever eerst nog even afwachten

Het demissionaire kabinet schuift, zoals altijd, het beslissingsmoment om extra coronamaatregelen te nemen voor zich uit. Nu het 2G-beleid nog niet kan worden ingevoerd, moet er wat het kabinet betreft waarschijnlijk andere maatregelen worden genomen. Maar wat? De lockdown is lastig, scholen mogen niet dicht, een avondklok voelt het kabinet ook niets voor en héél misschien hoeft het allemaal toch niet…

Het demissionaire kabinet hoopt nog op ‘een kentering in het aantal besmettingen’, maar we hebben het over ruim 23.000 positieve tests. Zelfs al gaat het met 50 procent naar beneden, dan zitten we nog steeds op meer dan 10.000 geregistreerde besmettingen per dag. En wie weet hoeveel mensen wél besmet zijn maar zich niet laten testen? Hoe dan ook: die kentering zou dus wel héél fors moeten zijn om verdere escalatie af te kunnen wenden. Dat gaat nooit gebeuren.

Als het demissionaire kabinet dus echt impactvolle maatregelen wil nemen, zoals een hardere lockdown, dan moet dat zo snel mogelijk gebeuren. Alleen zij twijfelen dus nog en proberen nu tijd te kopen door te blijven herhalen dat de burger beter zijn best moet doen met het naleven van de basisregels.

En als we De Telegraaf mogen geloven dan hebben zij niet heel veel opties. En nog minder omdat de opties die ze hebben, hen niet aanstaat. De grootste bron van besmettingen zijn de scholen, maar het demissionaire kabinet wil de scholen niet dichtdoen. Eigenlijk hebben de andere maatregelen dan al geen zin meer. Een lockdown, kroegen dicht, meer thuiswerken, een strengere bezoekregeling en een avondklok is allemaal onzin als de scholen gewoon openblijven. Sterker nog, dan gaan de besmettingen júíst ineens fors omhoog, omdat die kinderen meer de gelegenheid krijgen om de rest van het gezin te besmetten. Iedereen zit dan immers verplicht op een kluitje.

Iedere andere maatregel dan schoolsluiting kan dan weliswaar rekenen op draagvlak, voor de effectiviteit hoeft men het niet te doen. Als men de scholen niet sluit en andere maatregelen (later) toevoegt, dan gaan we waarschijnlijk gewoon richting ‘code zwart‘. En vlak voor het moment dat we daar aankomen, krijgt men misschien de kans om een 2G-beleid in te voeren. Dan is het al veel te laat en dus onzinnig, vooral omdat er dan misschien wel weer opnieuw sociale onrust zal ontstaan.