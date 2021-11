Minister Knapen wil “in EU-verband” paal en perk stellen aan vluchtelingenaanval Wit-Rusland

Demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) wil dat er snel in EU-verband wordt gehandeld om de Poolse grens te bewaken en de vluchtelingenaanval van Wit-Rusland een halt toe te roepen. Hij noemt de vluchtelingenstroom die door Wit-Rusland in gang is gezet een “wapen om de Europese Unie in verlegenheid te brengen”.

De woorden van demissionair minister Knapen klinken hard en daadkrachtig, maar zijn hele reactie laat precies zien waar het in Nederland (en de EU) aan schort. Hij benoemt het probleem en de implicaties. “Er gaan volgens hem geruchten dat er komende winter tot wel 55 vluchten per week vanuit het Midden-Oosten naar Belarus zullen komen”, meldt De Telegraaf.

Ook schetst hij prima de intentie die Wit-Rusland met deze vluchtelingenaanval heeft. De morele verontwaardiging is er overduidelijk ook. Maar dan gaat het mis. Want ja, Polen heeft de taak de buitengrens van de EU te bewaken, ‘maar echte politieke vluchtelingen hebben wel het recht om asiel aan te vragen’, zegt Knapen. En laat nou net iedereen aan die Poolse grens zich voordoen als échte vluchteling…

De EU kan niet de echte vluchtelingen er tussenuit pikken en de rest tegen blijven houden. In feite stuur je ze dan terug naar mensonterende omstandigheden, want Wit-Rusland gaat ze echt niet netjes behandelen. Die is bezig met een vergeldingsactie. Maar alles opvangen en vervolgens kijken wie er terug moeten worden gestuurd is óók geen optie. We krijgen het nu al nauwelijks voor elkaar om gelukszoekers terug te sturen zodra ze binnen de EU zijn.

Het beste zou zijn om de Poolse grens gewoon keihard dicht te houden. Dat is heel erg zuur voor de asielzoekers die vanuit Wit-Rusland komen, maar het geeft wel het signaal dat de EU niet langer op die manier te chanteren valt. Ook maakt het een goede sier bij Polen, wat ook wel een beetje nodig is.

Een andere optie is er haast niet, want daarmee zou de EU in één klap alle geloofwaardigheid kwijt zijn. Ieder regime dat iets van de EU wil kan dan gewoon dreigen met het sturen van migranten, want de EU gaat toch wel overstag. Ook erg handig als je van een heleboel politieke tegenstanders af wilt of nog wat criminelen hebt waar je liever geen geld meer aan wilt spenderen.